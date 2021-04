Ignacio Conde-Ruiz, economista: "Retrasar la edad de jubilación no penaliza el empleo juvenil"

Hasta 12.000 euros (o un aumento del 4 % en la pensión ) por cada año que se amplíe la vida laboral. Esta es una de las propuestas que ha defendido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. También se ha puesto sobre la mesa penalizar la jubilación anticipada y limitar la parcial, en un intento de aumentar la permanencia de trabajadores en activo y evitar la discriminación de los empleados de más edad. Pero, ¿son plausibles estas medidas? Lo analizamos con el economista de Fedea, Ignacio Conde-Ruiz.

“El reto principal del sistema de pensiones es que la sostenibilidad no se podía conseguir congelando las pensiones”, afirma Conde-Ruiz. “Si congelo las pensiones hasta que el sistema vuelva a tener más ingresos que gastos, es como si lo hiciera de manera indefinida”, explica el economista. Para el experto esto tiene un impacto muy grande sobre el gasto y “hacía que el sistema fuera sostenible pero de una manera muy ineficiente: una persona que se jubila con mil euros no sabe cuánto va a sobrevivir. Darle una pensión que va menguando en el tiempo, va generando angustia”, afirma el economista de Fedea. Además es “injusto y políticamente inestable”. El reto de las pensiones reside entonces en encontrar un mecanismo de ajuste de gasto que no sea este.

Retrasar la edad de jubilación 'vs' la incorporación de los jóvenes al trabajo

España registra una tasa de paro juvenil del 40%, una de las más altas de Europa y, para algunos, retrasar la edad de jubilación puede hacer que la incorporación de los jóvenes al mercado laboral se vea afectada. El economista recuerda que “este mismo mensaje se vio en muchos sectores de la sociedad cuando la mujer se incorporó al mercado labora, puesto que se veía que le iba a quitar el trabajo a los hombres. De la misma manera ocurre con los inmigrantes y el trabajo a los nativos. Es lo que en economía llamamos ‘La falacia del mercado de trabajo”, explica el experto.

“Esto ocurre cuando se piensa que la cantidad de trabajo de una sociedad es fija y hay que repartirla. En algunas profesiones puede que ocurra, pero no en todas. Hemos visto cómo se han incorporado las mujeres al mercado de trabajo y no ha ocurrido. En la mayoría de países en los que más trabajan las personas mayores, más trabajan los jóvenes”, afirma Conde-Ruiz.

“��Hablamos de la falacia del mercado de trabajo con José Ignacio Conde-Ruiz, economista de Fedea:



"Este debate ocurrió cuando la mujer se incorporó al mercado de trabajo. Es pensar que la cantidad de trabajo está fija"



Preguntado por el mismo tema en La Hora de la 1, ell diputado de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha mostrado su disconformidad con medidas como éstas: “ No lo compartimos. Tenemos un problema en el mercado laboral: A las personas mayores no se les deja salir y a las jóvenes no se les deja entrar. No entiendo la obsesión por retrasar la jubilación", ha afirmado a Mónica López