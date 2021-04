La activista Helena Maleno denuncia haber sido "deportarda y expulsada con violencia" de Marruecos

Helena Maleno, activista defensora de los derechos de las personas migrantes y fundadora de la organización Caminando Fronteras, ha hecho pública este lunes la noticia de su deportación el pasado mes de enero. Denuncia que Marruecos la ha "deportado y expulsado con violencia" y acusa al Ministerio del Interior de España y a la Policía marroquí de hostigamiento y de haber puesto en peligro su vida y la de su hija.

“Soy Helena Maleno, defensora de Derechos Humanos, y quiero denunciar que mi vida y la de mi familia están en peligro. Exijo a los Gobiernos de España y Marruecos que me protejan.#JusticiaParaHelenaMaleno pic.twitter.com/dZLQhzze2l“ — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) April 12, 2021

"La situación a la que me llevo enfrentando en los últimos años es insostenible para mí y para mi familia. Mi trabajo es defender el derecho a la vida de todas las personas y eso no es delito. Lo único que pido es que se protejan mis derechos fundamentales y los de mi familia y que la labor de las defensoras de derechos humanos no sea criminalizada", ha denunciado la fundadora de Caminando Fronteras, en la rueda de prensa este mismo lunes.

Estuvo separada durante 32 días de su hija Maleno ha lamentado que fue expulsada de Marruecos, donde ha vivido durante los últimos 20 años y que estuvo separada durante 32 días de su hija, con la que no le permitieron reunirse. "Desde abril de 2020 he sufrido un total de 37 ataques, amenazas de muerte, agresiones seguimientos, vigilancia policial, escuchas telefónicas y dos asaltos a la vivienda de la familia. El Ministerio del Interior, en concreto la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades documentales de la Policía Nacional (UCRIF), en colaboración con la Policía marroquí, son los responsables de este hostigamiento, que ha llegado a poner en peligro mi vida y la de mi hija durante estos meses", ha aseverado Maleno. Fuentes de Interior, consultadas por RTVE.es, niegan que el Ministerio del Interior o la Policía Nacional hayan tenido participación en este hecho. La justicia marroquí archiva la causa contra la activista española Helena Maleno Maleno ha recordado que dos procedimientos judiciales en España y Marruecos han reconocido que su labor en defensa de los derechos de las personas migrantes no es un delito, ha padecido años de criminalización, violencia y amenazas, tanto en carne propia como en la de sus familiares.