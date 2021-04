El rapero estadounidense DMX, una de las figuras más importantes del hip-hop, ha muerto este viernes en Nueva York a los 50 años tras una semana hospitalizado a causa de un ataque al corazón.

Earl Simons, conocido por su nombre artístico de DMX o Dark Man X, encabezó las listas a finales de los 90 e inicios de los 2000 gracias a éxitos como "Party up" (1999) o "X Gon 'Give It To Ya" (2003), aunque su carrera estuvo marcada por sus problemas legales y sus ingresos en prisión.

"Earl fue un luchador que batalló hasta el final", ha asegurado su familia en un comunicado. También la compañía discográfica Def Jam Recordings, con la que lanzó algunos de sus trabajos más famosos, ha calificado al rapero de "artista brillante y una inspiración para millones de personas en todo el mundo".

Infancia difícil Nacido en Baltimore el 18 de diciembre de 1970, Earl Simmons se crió con su madre y sus hermanos en Yonkers, un suburbio de Nueva York. "Realmente no tuve infancia", aseguró el artista en una entrevista a Rolling Stone. Creció con una reputación de niño difícil, conocido por sus arrebatos de rabia, y pasó buena parte de su juventud en hogares de acogida. A partir de los 14 años comenzó a cometer una serie de robos que le hicieron pasar por la prisión y tuvo problemas con las drogas, una adicción que le acompañaría el resto de su vida. Incluso después de saltar a la fama siguió teniendo problemas con la ley, con cargos por posesión de narcóticos, crueldad con los animales, conducción peligrosa, impago en la manutención de sus hijos e incluso suplantación de identidad de un agente federal. En 2017 se declaró culpable de evasión fiscal, fue sentenciado a un año de prisión y tuvo que devolver unos 2,3 millones de dólares.