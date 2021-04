La Policía Nacional ha cargado este miércoles contra manifestantes congregados en Vallecas para protestar por el acto de precampaña electoral de Vox, algunos de los cuales han lanzado botellas y otros objetos contra el líder nacional del partido, Santiago Abascal, y la candidata para las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, Rocío Monasterio, a su llegada.

La actuación policial ha tenido lugar después de enfrentamientos verbales entre vecinos y simpatizantes de Vox, con acusaciones de fascistas respondidas por consignas alentado a los miembros de la formación de Santiago Abascal al grito de 'presidente' y 'presidenta'.

La intervención de los antidisturbios ha sido contundente y ha llevado a carreras y a la dispersión de los congregados, a los que han disparado bolas de goma, y por el momento han detenido al menos a dos de ellos, uno de los cuales ha sido retirado de la zona con la cabeza ensangrentada.

Los servicios de Emergencias de Madrid cifran en 14 los heridos, siendo 13 de ellos manifestantes y uno un policía que ha sido trasladado al hospital por una luxación en el hombro. Además, hay otros 17 agentes contusionados, según fuentes policiales.

Fuentes de Vox han comunicado que un diputado por Guadalajara del partido, Ángel López, ha resultado herido de una pedrada en la mano y está siendo atendido en el Hospital de la Paz.

Abascal: "Vallecas también es nuestra"

"Vallecas también es nuestra", ha dicho Abascal, quien ha llamado "miserables" a los manifestantes. "Impedís un acto electoral con la complicidad de un ministro criminal que os lo permite todo. Sois los enemigos de la libertad y la convivencia", ha añadido.

Monasterio, por su parte, ha dicho a los partidarios de Vox que son "unos valientes". "Esos cobardes pensaban que no ibais a venir. Han fracasado igual que van a fracasar el día 4 de mayo". Además, ha asegurado no tener miedo: "Hemos querido empezar la campaña en Vallecas porque también son nuestros barrios, son de todos, y tenemos derecho a estar aquí, no nos van a amordazar".

Vox había denunciado ante la Delegación de Gobierno y la Junta Electoral Central la "amenaza de boicot" y exigido garantizar la celebración del acto sin impedimentos.

La elección de Vallecas es simbólica. Además de ser la cuna de Pablo Iglesias, Vox ha recalcado en múltiples ocasiones la intención de volver "verde" el tradicional cinturón rojo de Madrid; el objetivo es arrastrar el voto obrero de las zonas que votan tradicionalmente al PSOE. En las elecciones autonómicas de 2019 Vox fue la última fuerza en Puente de Vallecas, donde obtuvo el 6 % de los votos.

Desde el PP, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha enviado su apoyo a la formación de Abascal a través de Twitter. "Madrid es de todos. También, en un momento en el que la extrema izquierda se derrumba en los barrios que se creían suyos", ha escrito.

"Los ataques sufridos por Vox y algunos de los asistentes al mitin de Vallecas son intolerables y deben tener una condena unánime. La violencia contra ideologías diferentes es inadmisible", ha publicado también la cuenta oficial de los 'populares'.

El candidato a la Presidencia madrileña de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha dicho que "no hay derecho a acosar a NADIE por sus ideas". En su opinión, "los únicos que sobran son los violentos". De este modo, ha lamentado que se pretenda convertir "al Madrid libre y abierto en una batalla campal de otro siglo". "Hoy muchos hablan en nombre de Vallecas, pero no de los problemas de sus vecinos", ha añadido.

La vicealcaldesa madrileña, Begoña Villacís (Cs), ha rechazado la violencia del acto. "Me da exactamente igual quienes lo han hecho, o a quienes les haya tocado ser acosados en esta ocasión En esta ciudad libre las calles son de todos, y todo el mundo tiene derecho a expresarse en libertad".