Escuelas islámicas en Sudán: el drama de los niños sometidos a malos tratos y abusos

Como ocurre en algunas de las de Senegal o en las almajiris de Nigeria, también en las escuelas coránicas de Sudán, los niños pueden acabar sometidos a una despiadada violencia física y sexual. El periodista de la BBC Fath Al-Rahman consiguió infiltrarse en una veintena de estas khalwas y fotografiar a niños encadenados como animales y golpeados brutalmente hasta el borde de la muerte. Son las imágenes de la denuncia de esta última gran investigación sobre las sistemáticas agresiones físicas y sexuales a los niños en estas instituciones.

Horror y justicia en las khalwas

“Desde 2018, he entrado en 23 escuelas islámicas por todo Sudán. En muchas de ellas vi a niños encadenados y con grilletes”, relata Fath Al-Rahman. En las imágenes pueden verse filas de seis o siete niños, algunos de no más de cinco años, obligados a correr encadenados. Se caen, les azotan y se vuelven a levantar. “Si no les golpeo, no aprenden”, asegura uno de los maestros de la escuela. Es la creencia generalizada de los jeques y de estas instituciones. De hecho, el jeque Hussein, de la escuela al-Khulafaa al-Rashideen, afirma que encadenar “está lleno de beneficios”.

“Pasan cosas malas en las khalwas. (...) Te violan en contra de tu voluntad”, confiesa Mohamed, de 10 años, al periodista. Le han dado el alta en el hospital, aunque tiene problemas psicológicos a raíz de las traumáticas experiencias vividas en la escuela coránica. Parece que lo peor no termina con los golpes y los grilletes.

“Te violan en contra de tu voluntad“

Hasta ahora, las familias no habían denunciado estas abominables prácticas. La influencia de los jeques, la máxima autoridad en las escuelas islámicas, es tan grande como la impunidad que los protege. Sin embargo, algo está cambiando lentamente en Sudán. Algunos padres se cuestionan si deben sacrificar a sus hijos por el honor de los religiosos. Y se atreven a romper el silencio, a llevarlos ante los tribunales y a exigir justicia.