O IES de Rianxo, pioneiro en fusionar asignaturas para mellorar a aprendizaxe

Hai un ano, nos primeiros momentos da pandemia, os centros educativos, igual que toda a sociedade, buscaron fórmulas para enfrontarse a un problema novo e descoñecido.

Centos de adolescentes entrando e saíndo de ducias de aulas nun centro de secundaria non parece, a priori, o lugar máis seguro para evitar contaxios. Sen embargo houbo que por en marcha medidas e en moitos casos tiveron éxito.



Permite un contacto máis continuado dos alumnos co profesor



Agrupar as asignaturas para que os alumnos tivesen que cambiar o menos posible de aula e de profesor foi unha das primeiras medidas. Tamén reducir e escalonar os recreos e evitar os cambios de aulas.,

Moitos centros tiñan xa a experiencia do que na LOE se chamaba " Programa de Diversificación Curricular" e tamén o que se denomina "Tratamento Integrado das Linguas", asi que, aplicando o que tiñan aprendido neses eidos, grupos de profesores de asignaturas afíns repartiron os grupos e cada un deles estableceu un contacto docente máis estreito cun grupo ao que, no canto de darlle tres clases a semana en tres días distintos, llas dá agrupadas.