La revisión continua de la estrategia de vacunación del Gobierno dificulta saber a quién se está vacunando contra el coronavirus actualmente en España y qué vacunas corresponden a cada grupo.

Por ello, hemos recogido las principales preguntas y respuestas, a partir de los documentos redactados por el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones y los acuerdos alcanzados en la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial.

Asimismo, recibirán las dosis de AstraZeneca otros trabajadores esenciales (como policías, bomberos o profesores). Siempre que hayan nacido después de 1956 y no padezcan enfermedades graves, en el grupo 6 se incluye:

Además, el regulador europeo reiteró que la incidencia en trombos es incluso menor en ciudadanos europeos vacunados que en no vacunados, cuando se habían administrado cerca de 17 millones de dosis entre Reino Unido y la Unión Europea.

Así, en la próxima actualización, se incluirá a las personas con trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido y lista de espera para este, personas en hemodiálisis y diálisis peritoneal, enfermedad oncohematológica, cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, cáncer de pulmón en tratamiento con quimioterapia o inmunoterapia y personas con Síndrome de Down mayores de 40 años.

Sanidad ha decidido que la vacunación sea en adelante por edades y no por colectivos. En concreto, las franjas de edad que ha planteado la comisión de Salud Pública para las siguientes fases son, en este orden: de 70 a 79 años, de 60 a 69 años y, finalmente, de 56 a 59.

De este grupo forman parte las personas con trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido y lista de espera para este, personas en hemodiálisis y diálisis peritoneal, enfermedad oncohematológica, cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, cáncer de pulmón en tratamiento con quimioterapia o inmunoterapia, infección con VIH inmunodeprimidos, personas con inmunodeficiencia primaria y personas con Síndrome de Down mayores de 40 años.

Padezco una enfermedad crónica, ¿cuándo me van a vacunar?

Según especifica el documento, en cualquier caso, no será necesaria la realización de pruebas serológicas ni antes ni después de estas vacunaciones para verificar si se poseen anticuerpos contra la COVID-19 y es irrelevante si la infección se ha pasado de forma asintomática o sintomática.

Las personas menores de 55 años que hayan pasado la COVID-19 solo recibirán una dosis de la vacuna cuando hayan pasado seis meses de la infección, según la actualización 4 de la Estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad . No obstante, el nuevo criterio, que se ha fijado a partir de la evidencia científica recopilada en diversos estudios, no se aplicará a mayores de 55 años. En resumen, se establece:

Recientemente, un nuevo estudio ha confirmado que esta vacuna muestra una eficacia del 80% en mayores de 65 años , no aumenta el riesgo de trombos y ofrece una protección del 100% ante la enfermedad grave y la hospitalización. Las conclusiones se han extraído de los datos de la fase 3 del ensayo clínico llevado a cabo en Estados Unidos, Chile y Perú, con una muestra de 32.449 personas de todos los grupos de edad. Aproximadamente el 20% de los participantes tenía 65 años o más, y aproximadamente el 60% tenía comorbilidades asociadas a un mayor riesgo de progresión de la COVID-19 grave, como diabetes, obesidad grave o enfermedad cardíaca.

Varios países europeos, entre ellos España o Alemania , decidieron no destinar la vacunas de AstraZeneca para la población más mayor, por la falta de datos sobre su eficacia para esta franja de edad durante los primeros ensayos clínicos realizados por el laboratorio.

¿Son estas vacunas eficaces contra las nuevas variantes?

Depende de las variantes. El riesgo de reinfección y de pérdida de eficacia de las vacunas "se considera bajo" para la variante británica, según el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Esto no es así en el caso de las variantes sudafricana y brasileña, que por el momento circulan de forma muy puntual en España. "El impacto podría ser alto en caso de que la incidencia aumentase de forma considerable, ya que estas variantes podrían reducir de forma significativa la efectividad de algunas vacunas", advierten los técnicos del Ministerio de Sanidad.

Ante esta situación, farmaceuticas como AstraZeneca ya han anunciado que están trabajando en un antígeno efectivo ante estas mutaciones. No obstante, el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la OMS ha avalado el uso de dicha vacunas en países donde circulen variantes. Según han defendido desde la OMS, incluso si se reduce la protección que otorgan estas vacunas, especialmente frente a enfermedades graves, "no hay razón para no recomendar su uso".