"Criadas como animales de laboratorio, fueron víctimas de experimentos cerebrales, capilares, musculares y.... bueno, de monería. ¡Ahora son cobayas mutantes y fugitivas! Si tienes algún problema y te encuentras con ellas seguro que te ayudarán"

Con ese arranque que parodia al famoso Equipo A, comienza 4 Cobayas Mutantes (HarperKids), de Artur Laperla (Barcelona, 1975), un divertido cómic de humor y aventuras especialmente dirigido a los chavales de 6 a 8 años, ideal para que lo lean solos o con un adulto.

Un tebeo que también es una parodia de las Tortugas Ninja, como confiesa el propio Artur Laperla: "Ja, ja, claro. Son 4 y son mutantes. Con las tortugas además del adjetivo en el título de la serie comparten escenario, las cloacas. Aunque mis referentes para el subsuelo son The Spirit, el Kraken de Bernet y La bestia bajo el asfalto. También tienen poderes, cómo los 4 Fantásticos o los X-Men. Pero el referente más directo es el Equipo A. El Equipo A sería el germen de las cobayas".

Un nuevo título que se suma a los exitosos cómics infantiles del autor, que nos cuenta cómo nació el tebeo: "Me escribió la editora de HarperKids interesándose por mi trabajo. Hacía tiempo que me rondaba la idea de hacer un cómic infantil con animalitos y con un grupo como protagonista, para diferenciarlo de Superpatata (Bang Ediciones) y Félix y Calcita (Bang Ediciones). Así que presenté el proyecto de las 4 Cobayas Mutantes. Les gustó y aquí estamos".

"Monísimo es el personaje favorito de niños y adultos"

Aunque parezca el menos poderoso de los cuatro está claro cúal es el personaje favorito de los lectores. "No he tenido oportunidad de hablar directamente con ningún niño -confiesa Artur-, pero me han llegado fotos de lectores satisfechos con el libro vía redes. Y también desde la editorial me han tenido al tanto de las reacciones de sus hijos, que fueron los primeros lectores. La verdad es que estoy muy contento, parece que gusta. Monísimo suele ser el favorito entre niños y adultos".

En cuanto al secreto para llegar a los niños, Artur nos comenta que: "Intento hacer un cómic que como niño me hubiese gustado leer y que cómo adulto me apetezca escribir y dibujar. Básicamente hago los cómics que me gustan como autor y como lector".