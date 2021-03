A frota de baixura, contra o novo regulamento de control comunitario

É mediodía. En todos os portos galegos, de norte a sur, soan as bucinas dos barcos de baixura. Moitos portan bengalas e pancartas, en protesta polo novo regulamento comunitario que se negocia en Bruxelas para o control das embarcacións.

“Galicia é diferente a calquera porto de España e de Europa“

“Galicia é diferente a calquera porto de España e de Europa. Somos 3.800 embarcacións de pesca artesanal de 4 a 12 metros e non podemos adaptarnos ás normas que nos queren implantar”, apunta dende Ribeira José Antonio Pérez Sieira, Presidente da Federación Galega de Confrarías.

”Xa temos toda clase de controis e trazabilidade. Moitas embarcacions non teñen nin electricidade e ponte de mando, e non é viable que embarcacións dun só home teña que estar retransmitindo datos cun móbil ou un diario electrónico se imos botar o peixe no peirao nese momento.

¿Para qué queremos a xeolocalizacións se estamos dentro das rías. Nós non imos pescar a outro Estado membro. É inviable”.

Na mesma liña se expresa Francisco Abilleira, patrón de pesca.”Estas embarcacións estar supervixiadas. Os gardacostas da Xunta, a Garda Civil do mar, os vixiantes das confrarías, aquí é imposible que un barco veña con carga de pesca a maiores para facerse rico”.

Cámaras para os barcos de máis de 12 metros Un dos aspectos máis controvertidos da modificación do regulamento é a posibilidade de que os barcos de máis de 12 metros teñan que instalar cámaras de circuíto pechado de televisión. “Onde está a privacidade da xente? Como vai estar exposta a unha cámara?“ O obxectivo é controlar que se cumpra a obriga de desembarque, é dicir, que non se botan pola borda capturas sometidas a TACS e cotas.

No parque de pesca do “CANTÁBRICO 3”, o seu armador, Domingo Fernández, pregunta contrariado: “Onde está a privacidade da xente? Como vai estar exposta a unha cámara?”, “E unha inxerencia absoluta na vida dos tripulantes, que van traballar baixo presión.” “Non é aceptable,” indica tamén Hugo González, xerente da Asociación de Armadores de Vigo