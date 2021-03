Les primeres paraules dels nous presidents en convertir-se en la més alta autoritat de Catalunya

Un munt de gent al Saló sant Jordi, el més gran del Palau. El nou president de la Generalitat, Jordi Pujol, amb 49 anys, és a punt de fer el discurs de presa de possessió del càrrec. La imatge és irrepetible: gent dreta per tot arreu, molts asseguts però quasi amuntegat, les autoritats al darrera de la taula presidencial, militars amb ulleres fosques, el retrat del rei -amb les mans a les espatlles de l'hereu-, uxiers que entren i surten, els periodistes al davant de la taula presidencial, gent que parla...



Som a l'abril del 1980 i només fa, com qui diu, quatre dies -el setembre del 1977-, que el president espanyol Adolfo Suárez ha derogat la llei de 1938 que havia abolit l'autogovern de Catalunya. Encara en fa molts menys que el lloc on hi ha hagut durant dècades el bust de Franco, ara hi ha Sant Jordi. La coalició CiU, ha guanyat les eleccions contra pronòstic. Cal anar amb peus de plom i Pujol ofereix un govern de coalició al PSC, que no accepta. Així que ara presideix el país governant en minoria amb els vots de CC-UCD i ERC.

En el discurs d'investidura, Pujol fa un dibuix del moment: una gran crisi econòmica i la inseguretat al carrer. Però insisiteix en que recuperar les institucions ha de fer sentir alegria i que cal estimar Catalunya. Destaca la 'voluntat de ser' del poble català. Té clar que cal ser ferm davant el desequilibri i el perill de ruptura.



D'un aspecte en el que s'implicarà durant tots els seus mandats, la cohesió social, diu: 'Quant a molts els pot sembla que l'heterogeneïtat de l'orígen d'una part de la pioablació catalana feia imposible a convivencia hem demostrat que sí, que era possible. I ho acabarem de demostrar els propers anys amb l'ajut i la comprensió de tots".

Jordi Pujol faria molts més discursos de presa de possessió com a President de la Generalitat: a les legislatures II, III, IV, V i VI.

Pasqual Maragall, el primer president socialista 'Hem hagut d'esperar cent anys', diu Pasqual Maragall a la seva presa de possessió del càrrec de president. Han passat molts anys i protocol ha fet bona feina. Darrera seu només hi ha un quadre del rei, -un altre, de Joan Carles sol-, unes cortines vermelles i dos mossos d'esquadra vestits de gala. Maragall arriba al govern després d'un pacte de les esquerres. Explica que ha creuat la plaça de Sant Jaume, ja que va ser alcalde de Barcelona entre 1982 i 1997, i n'explica el significat que té per ell: és 'la incorporació dels ciutadans de base i dels partits que els representen a la governació del país". De les relacions amb Espanya, diu que contribuirà a la recerca de ponts d'entesa entre nosaltres sino perqupe nop haguen d'abordar mai un nou desencontre' però partint 'de la nostra entitat pròpia'. Finalment, defensa "un nou patriotisme, el dels drets socials" 07.51 min Arxiu TVE Catalunya - Discurs de presa de possessió de Pasqual Maragall com a President de la Generalitat

José Montilla Quan Pasqual Maragall decideix no presentar-se a la reelecció, surt escollit José Montilla. Té una trajecòria política reconeguda, des de la clandestinitat, al Baix Llobregat i com alcalde de Cornellà i secretari primer del PSC. Però el primer president nascut fora de Catalunya, i a més, decideix mantenir el seu nom i no catalalanitzar-lo. Per això, al seu discurs a l'acte d presa de possessió del càrrec, declara que sap que és ''dipositari d'un llegat al servei del poble de Catalunya' i que reconeix 'el sentit històric i l'autoritat isntitucional que m'ha estat conferida'. Montilla insisteix en la necessitat de crear un clima de "confiança política, social i cívica", donar suport als joves, els emprenedors i els més desvalguts.



Artur Mas: l'espera bé val un Palau Han desaparegut els cortinatges vermells. Sant Jordi continua amb la llança clavada al drac. El discurs d'Artur Mas és el més personal de tot els que ha fet un president en assumir el càrrec. Mas ha passat una travessia del desert després de ser el delfí de Jordi Pujol durant molt anys i veure com se li ha escapat la presidenca durant dues legislatures. Fins i tot diu que podrà ser milor de president de Catalunya que uns anys enrera. Afegeix que 'si coneixem un mica la hisòria de Catalunya' veiem que 'la construcció nacional no és una feina per a impacients'. I afegeix 'fins i tot la plenitut nacional de Catalunya, a la que molts aspirem, jo mateix també, requereix l'esforç constant, ​dedicació permanent, il·lusió, salvar obstacles, de no donar mai res per perdut'. Mas continua el seu discurs dient que els estats són construccions artificials que poden durar un quants segles, però que 'la vida dels pobles, de les nacions, de les cultures es por mesurar en mil·lennis'. 12.58 min Arxiu TVE Catalunya - Discurs de presa de possessió d'Artur Mas com a president de la Generalitat

Carles Puigdemont: després del pas al costat El que ha estat alcalde de Girona, Carles Puigdemont, arriba a la primera plana de l'actualitat quan la CUP es nega a investir Artur Mas. Les forces independentistes han guanyat les eleccions, però els cupaires volen castigar el candidat de Junts pel Sí. Mas proposa Puigdemont i el seu nom surt endavant.



La polèmica envolta l'acte de presa de possessió de Puigdemont ja des de la mateixa promesa del càrrec. No s'esmenta el rei ni la Constitució. Darrera d'ell, costines negres i dos mossos d'esquadra de gala. El nou President de Catalunya posa el dit a la nafra i diu que a Catalunya el sentiment es de ser 'humiliats i ofegats financerament' i 'menystinguts'. Diu que cal aconseguir la independència però 'no de qualsevol manera', i sobre 'les urgències socials del país', manifesta que només es podran resoldre si s'aconsegueixen les eines adequades: "Em disposo a servir aquests grans propòsits", diu, i afegeix que "posarem les institucions a treballar en aquesta direcció". 06.53 min Arxiu TVE Catalunya - Discurs de presa de possessió de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat