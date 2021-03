Down España se centra en el problema que sufren muchas personas con síndrome de Down en su Día Muncial. Se trata de la soledad no elegida y la falta de oportunidades de socializar. En España, 34.000 personas tienen síndrome de Down. El 24% de ellos dice no tener amigos y el 62%, que es muy complicado entablar amistades.

Bajo el lema "#QueNadaNosSepare", Down España ha puesto en marcha una campaña para conseguir la inclusión real de las personas con este síndrome, que narra el "experimento" realizado con seis desconocidos a través de una "nueva aplicación de compatibilidad entre personas".

Esta campaña, realizada con motivo de la conmemoración este 21 de marzo del Día Mundial del Síndrome de Down", relata cómo los seis desconocidos "hablaron, se rieron y comenzaron a ver aquellas cosas que tenían en común" y después de un tiempo tuvieron la oportunidad de conocerse en persona.

01.22 min Día Mundial del Síndrome de Down: #QueNadaNosSepare

Un 99% de afinidad Fue en ese momento cuando descubrieron que si las personas "tenemos un 99 % de cosas en común, por qué dejamos que solo un cromosoma nos separe". El vídeo de la campaña narra cómo un joven sanitario conoce por la aplicación que "contacta a las personas con un 99 % de afinidad" a Carmen, una chica que trabaja en un hospital y lo pasó muy mal con la covid-19, a la que se imagina "como las auxiliares" del centro en el que trabaja. "Me gustaría contactar con ella y que me explicara cómo lo ha pasado", comenta este joven antes de sentarse en la misma sala con Carmen frente a frente y descubrir que es una persona con síndrome de Down. Un encuentro en el que reconoce haber encontrado a una persona que le parece maravillosa y a la "que por los prejuicios de esto" nunca habría conocido. Falta de contacto, mascarillas y brecha digital: las barreras del coronavirus para las personas con síndrome de Down FÉLIX DONATE