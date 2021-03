La igualdad de las mujeres en el poder políttico, una asignatura pendiente

Penélope, a la espera de Ulises, pide al bardo que deje su canto sobre la difícil vuelta a casa de los héroes griegos y que cante algo más alegre. Telémaco, su hijo, la reprende y le dice que se ocupe de sus cosas, de su telar, y añade: “La palabra debe ser cosa de hombres, de todos, y sobre todo de mí, de quien es el poder en este palacio”.

Esta escena de la Odisea es, según la catedrática inglesa especialista en el mundo clásico, Mary Beard, el primer caso registrado en el que un hombre se arroga el derecho exclusivo de la palabra pública y acalla a una mujer. Y esa palabra pública es base del poder. Según Mary Beard: “Hay que pensar el poder como verbo, no como propiedad”. Si la mujer no puede hacer valer su voz, no puede decidir, pierde la capacidad de intervenir en lo que la rodea, de hacer cambios. Si se la priva de voz pública, se la priva del “derecho a ser tomada en serio”. Por eso, el programa Objetivo Igualdad analiza el momento que vive la representación de las mujeres en política.

El largo camino hacia la paridad en el poder Sin duda, en las últimas décadas las mujeres han ganado espacio de poder en todo el mundo. Quizás el más visible es el político. Indira Gandhi en India, Benazir Bhutto en Pakistán, Angela Merkel en Alemania, Margaret Thatcher en el Reino Unido…. La última incorporación, Kamala Harris como la primera mujer en la vicepresidencia de Estados Unidos. “Puedo ser la primera mujer en el cargo, pero no seré la última”, dijo en su primer discurso e invitó a los más jóvenes, sin distinción de género, a “soñar con ambición”. 02.49 min Parlamento - El reportaje - 8M: Mujer y Política - 06/03/2021 En 2020, según un mapa de ONU Mujeres, solo un 6% de las jefaturas del Estado o las presidencias de gobierno en todo el mundo corresponden a mujeres. Su presencia es mayor en el poder legislativo, donde ocupan casi el 25% de los escaños y un 20% de las presidencias parlamentarias. En los gobiernos, las mujeres suelen ocupar carteras relacionadas con asuntos sociales, medio ambiente, educación y son muy pocas las que están al frente de departamentos de finanzas, defensa y comunicación.

El avance de las mujeres en España En esta clasificación mundial, España ocupa un buen lugar. Es el país con mayor número de mujeres en el gobierno (66,7%). En el legislativo, también es claro el avance de las mujeres. Visualmente basta con comparar las imágenes de las Cortes constituyentes de 1977, donde predominan el gris de los trajes de los parlamentarios y donde solo hubo 21 mujeres en el Congreso y 6 en el Senado, con las de la actual legislatura, con mucho más color en los escaños y donde las mujeres ocupan el 44% de los escaños del Congreso y casi el 40% de los del Senado. 01.31 min La mujer está infrarrepresentada en la esfera política. En el mundo solo hay once mujeres jefas de Estado y doce de Gobierno, y en los parlamentos, de media el 24% son mujeres, pese a algunos nombres como la canciller alemana Angela Merkel o la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. Este avance de las mujeres en el espacio político español no ha sido fácil. Como indica la cronista parlamentaria Magis Iglesias: "Las mujeres que lograron un escaño en las Constituyentes carecían prácticamente de derechos civiles, si no dependían de sus padres, dependían de sus esposos y solo van a adquirir “mayoría de edad política” con la Constitución. El artículo 14, cuya aprobación pasa desapercibida, reconoce por primera vez la igualdad ante la ley sin discriminación alguna". “Las mujees que lograron un escaño en las Constituyentes carecían de derechos civiles“