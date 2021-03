La serie The Crown y la película Nomadlan triunfan en la gala de los Globos de Oro

La cinta Nomadland, de la cineasta Chloé Zhao, ha ganado este domingo el Globo de Oro a la mejor película dramática en la 78 edición de los galardones que entrega cada año la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en una ceremonia en su mayoría virtual y que ha estado marcada por el coronavirus.

Nomadland, un conmovedor drama sobre los habitantes de las furgonetas en la América golpeada por la recesión de Searchlight Pictures, también se ha llevado el premio a mejor dirección para su autora, Chloe Zhao, nacida en China. Eso ha convertido a Zhao en la segunda mujer en ganar en los Globos en esa categoría, y la primera mujer directora de ascendencia asiática en ganar.



Sacha Baron Cohen, el creador de Borat Subsequent Moviefilm de Amazon Studios ha sido galardonada con el premio a mejor comedia y actor

cine en su categoría. La sorpresa de la noche ha sido para Andra Day, ganadora sorpresa por interpretar a la cantante Billie Holliday en Los Estados Unidos contra Billie Holliday.

Principales premiados Globos de Oro 2021

Mejor dirección

Chloé Zhao, “Nomadland”

Mejor actriz de comedia o musical

Rosamund Pike (“I Care a Lot”)

Mejor actor de drama

Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Mejor serie de televisión - Drama

“The Crown” (Netflix)

Mejor actriz de televisión - Drama

Emma Corrin (“The Crown”)

Mejor actor de miniserie o película para televisión

Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”)

Mejor actor – Musical o Comedia

Sacha Baron Cohen (“Borat 2”)

Mejor actriz - Drama

Andra Day (“The United States vs. Billie Holiday”)

Mejor película - Drama

“Nomadland” (Searchlight Pictures)

Mejor serie de televisión - Comedia o musical

Schitt’s Creek (CBC)

Mejor actor de serie de televisión – Drama

Jason Bateman (“Ozark”)

Mejor actriz de mini serie o película para televisión

Anya Taylor-Joy (“The Queen’s Gambit”)

Mejor actor secundario - Cine

Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”)

Mejor película de animación

"Soul"