Varón de mediana edad sin patologías previas. El doctor Luis Díaz Izquierdo presentó este caso de covid en redes sociales para concienciar sobre los efectos del coronavirus en grupos de edad que no eran necesariamente de riesgo. El varón era Lorenzo y poco después caía en coma durante un mes debido a la enfermedad. Gracias a los cuidados del hospital Severo Ochoa de Madrid se ha recuperado y su reencuentro se ha hecho viral en las redes sociales.

En la Hora de la 1 hemos querido reencontrar a Luis y a Lorenzo para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia con el coronavirus durante estos días.

Enfermó sin patologías previas

El doctor Luis Díaz ha querido recordar cómo Lorenzo acudió al hospital el 16 de enero, “implicarse emocionalmente es muy complicado”, sostiene Lorenzo, “puesto que tienes que tomar decisiones que son complicadas y es mejor tomarlas en frío”, añade. Para el doctor el caso era muy especial, recuerda, “puesto que venía sin patologías previas, no era fumador y se puso malísimo, con los labios azules, muy afectado, casi sin poder hablar”, afirma el sanitario. “Hubo un momento en el que me preguntó si creía que iba a sobrevivir a todo esto”, reconoció el doctor en ‘La Hora de la 1’.

Lorenzo califica el tratamiento que ha recibido de “espectacular”, y añade que se ha sentido “como cuidado por una familia. Desde el primer momento me he sentido muy bien”. Además ha querido hacer un recuerdo hacia su madre, que era su única familiar y los sanitarios le han “estado acompañando”, afirma el paciente, aún en la cama del hospital Severo Ochoa de Madrid. “He nacido otra vez”, dice entre halagos al sector sanitario.

El doctor Díaz ha querido indicar que la situación que se está viviendo en los hospitales es “muy difícil. Estamos cansados física y psicológicamente, es imposible hacer una abstracción para que no te afecte”, confiesa. “En la primera ola se me murieron siete pacientes en una tarde, y hay que contárselo a las familias”, dice apesadumbrado el doctor. “No conozco a nadie al que no se le escape una lágrima al pensar en todos aquellos que se nos han ido”, afirma Díaz. España acumula 68.079 muertos y más de 3,1 millones de contagiados a día de hoy.

