30 mujeres que están cambiando el mundo

Teodora Vázquez es una madre coraje, una luchadora. Ni la dureza de la cárcel de Ilopango, cercana a San Salvador, ni una larga e injusta condena han podido con ella.

En 2007, sufrió una complicación obstétrica en su segundo embarazo. Tras lograr llamar a emergencias, despertó en el hospital con dos noticias: había perdido a su hija y se la acusaba de haberse provocado el aborto. En el juicio, fue acusada de homicidio agravado y condenada a 30 años de cárcel.

En Ilopango, se encontró con mujeres en una situación parecida a la suya. Y tras las rejas, comprobó que sus casos no merecían compresión, sino desprecio tanto por parte del personal de la cárcel, como de otras presas. Teodora encontró allí dentro “una vida sin esperanza, sin tener para qué vivir, para quién vivir. Hay mujeres que ni siquiera reciben visitas, quedan abandonadas directamente dentro de la cárcel”. Así que Teodora decidió luchar por demostrar su inocencia y se fijó dos propósitos: la cárcel no entraría en ella y que no se rendiría

00.24 min Nosotras las vulneradas

Gracias al apoyo exterior de organizaciones de derechos humanos y de la Agrupación para la Despenalización del Aborto, su caso fue revisado y, tras sufrir 10 años y 7 meses en prisión. Y ahora, como se había propuesto, lucha con ellas para que se cambien las leyes y las mujeres salvadoreñas, sobre todo si son jóvenes y pobres, dejen de ser a priori presuntas culpables.

Una lucha difícil. En 1998, se reformó la legislación salvadoreña, que hasta entonces permitía el aborto en tres supuestos (riesgo de la vida de la madre, feto inviable y violación). Desde entonces, cualquier interrupción del embarazo está penada en El Salvador. Prohibición reforzada además por una enmienda constitucional, que establece que la vida se inicia en la concepción.

Aun así, las mujeres que salvadoreñas persiste en su lucha. Y Teodora ha cumplido los compromisos que se propuso en la cárcel. Da voz a sus compañeras encarceladas, habla en su nombre, defiende sus casos. Y, decidida, asegura que “no me van a callar más. Ahora sí voy a hablar. Voy a decir todo lo que sé, todo lo que hemos vivido las mujeres que hemos sido discriminadas”.