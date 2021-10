El actor estadounidense Dustin Diamond, conocido por su papel de 'Screech' en la serie juvenil de la década de 1990 'Salvados por la campana', ha fallecido debido a un cáncer de pulmón, según ha revelado su representante.

“Hoy ha fallecido Dustin Diamond, a quien todos recordamos como Screech, una de las estrellas noventeras gracias a “Salvados por la campaña” ❤️ ¿Quién no se acuerda de esta canción? �� pic.twitter.com/APLbsdb50c “

Diamond ha muerto a los 44 años de edad después de que su estado "decayera notablemente en la última semana", ha indicado un portavoz del actor, Roger Paul, citado por la cadena NBC.

"Fue desconectado del respirador para intentar llevarlo a una clínica para enfermos terminales. Cuando murió estaban junto a él dos personas muy cercanas", ha añadido.

El cáncer de Diamond trascendió a la opinión pública hace un mes, cuando su representante explicó que estaban intentando localizar la ubicación exacta y naturaleza de la enfermedad.

El actor se encontraba hospitalizado en un centro de Florida y sufría dolores en todo el cuerpo, fruto de la quimioterapia a la que se estaba sometiendo.

Una vida personal llena de altibajos

Tras su paso televisivo, encarnando durante cuatro temporadas al cómico personaje Samuel Screech Powers, en la década de 1990, la vida de Diamond ha tenido muchos altibajos. A pesar de conseguir la fama a una temprana edad, afrontó dificultades económicas. En 2015 fue sentenciado a cuatro meses de prisión por apuñalar a un hombre durante una pelea en un bar de Wisconsin. Más tarde, cuando consiguió la libertad condicional, un positivo en drogas le mando de vuelta a la cárcel durante unos meses.

Un retrato poco amable de su vida que contaría en Behind the Bell, un libro en el que Diamond destapó los trapos sucios de la serie Salvados por la campana, pero su credibilidad ya estaba dañada. A finales del año pasado, Diamond fue el único miembro del elenco original que no fue llamado para el relanzamiento de la serie a través de la plataforma Peacock. Un reboot de Salvados por la campana que se estrenó el 25 de noviembre.