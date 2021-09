El líder de Unidas Podemos y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Pablo Iglesias, ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, haya vuelto a dejar la puerta abierta a buscar acuerdos con PP y Ciudadanos para gobernar después de los comicios al tiempo utiliza "eslóganes" para "combatir a la extrema derecha".

En un acto en la Feria de Valencia ante unas 800 personas, Iglesias ha protestado por las declaraciones de Sánchez este miércoles en una entrevista en RNE en la que ha contestado con un "¿y por qué no?" a una pregunta acerca de la opción de seguir buscando el apoyo de naranjas y populares.

"Tengo la sensación de que hay mucha gente socialista" que "piensa que le están tomando el pelo" porque "se identificaba con aquel 'con Rivera no'" y ahora "no entiende que se convierta en 'con Casado sí'", ha dicho Iglesias. Más tarde, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que es algo que los socialistas "no van a aceptar".

"La gente socialista es de izquierdas y no quiere ver a su partido gobernando con el PP", ha sentenciado para ofrecer a Unidas Podemos como "el instrumento político para que el día 10 haya un gobierno de izquierdas en España".

00.27 min El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido el voto a los socialistas que se sienten desencantados escuchando los anuncios del candidato socialista, Pedro Sánchez en un mitin de campaña en Valencia en el que ha asegurado que, si después de las elecciones generales, la actual ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, es vicepresidenta económica -como anunció Pedro Sánchez en el debate- no habrá plíticas que defiendan a las familias. "La única manera de poner límite a la extrema derecha en España es que haya un gobierno de izquierdas de verdad", ha asegurado.

"A la extrema derecha no se la combate con eslóganes" Por otra parte, Iglesias, que ha dado su primer mitin después del debate a cinco del pasado lunes, ha asegurado que "fue un orgullo como demócrata decirle a Santiago Abascal que los fascistas no nos dan ni media lección de lo que es ser español" y ha cargado de forma velada contra las declaraciones de este martes de Sánchez contra la actitud de Casado y Rivera frente al líder de Vox. "A la extrema derecha no se la combate con eslóganes, se les combate con medidas sociales", ha afirmado el candidato, que cree que "la crisis económica" es "la que crea el caldo de cultivo para la extrema derecha" y ha abogado por luchar contra "la inseguridad" que generan "las casas de apuestas, la falta de empleo o la falta de educación de calidad". "Que no nos digan que se puede frenar a la extrema derecha gobernando con el programa del PP, con la mochila austriaca o haciendo recortes", ha continuado Iglesias, que también ha protestado por el anuncio de Pedro Sánchez de su intención de nombrar a la actual ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, como vicepresidenta económica de su gobierno si gana las elecciones generales. "A quién está tendiendo la mano Pedro Sánchez es a la derecha", ha asegurado Iglesias, que -tras recordar que "Pedro Sánchez dijo a Casado que levantara el cordón sanitario sobre el PSOE igual que hacen algunos partidos políticos de su familia en otros países de Europa"- ha defendido que el "prematuro" nombramiento de Calviño sirve "para que no tengan ninguna duda de que las políticas económicas van a ser de su agrado".