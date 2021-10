El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado este martes que el Gobierno renunciará a su propuesta de aumentar los casos en que se permite la intervención de las comunicaciones sin orden judicial si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluye que no tiene encaje constitucional, tal como dice el dictamen que aprobó el lunes.

"Si el CGPJ considera que no tiene pleno encaje constitucional le puedo asegurar que renunciamos a esa iniciativa", ha dicho en una entrevista en la Cope recogida por Europa Press.

"Ni el Ministerio de Interior ni el de Justicia tenemos intención de seguir adelante, promover o imponer una iniciativa que tenga la más mínima duda de su adecuado encaje constitucional", ha añadido.

Según ha dicho, la Ley de Enjuiciamiento Criminal actual ya prevé que el ministro del Interior pueda intervenir las comunicaciones solo por supuestos terroristas durante 72 horas antes de comunicárselo a un juez. "Otra cosa es que cuando se aprobó esa Ley el smartphone no existía y hay que adecuar esa situación a la nueva realidad", ha apostillado.

En la misma línea se ha expresado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser que la posibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realicen escuchas sin autorización judicial existe ya en casos de terrorismo, y con la propuesta del Ejecutivo solo se pretende "ampliar" esta posibilidad para investigaciones asociadas con bandas organizadas, trata de menores y de mujeres y otros delitos "especialmente graves".

No obstante, el titular de Justicia señaló que están "dispuestos a negociar" la reforma y quieren que esta medida salga con el mayor respaldo parlamentario posible, y por ello no quieren "forzar las cosas" y van a esperar a ver qué dicen el Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado y las fuerzas políticas sobre esta materia antes de seguir adelante con la modificación.

Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido implementar una serie de medidas para la lucha contra el terrorismo yihadista ya que, a su juicio, el Código Penal vigente ha dado los "instrumentos suficientes" para derrotar a una banda terrorista convencional como los GRAPO o ETA, pero ha añadido que no es suficiente para derrotar el terrorismo yihadista, "un terrorismo no convencional donde se diluye la pertenencia a la banda, donde internet juega un papel fundamental para la comisión de delitos, para las radicalizaciones, la captación...". "Necesitamos adaptar el Código Penal", ha sentenciado.

Una de las medidas que el ministro defiende es el llamado PNR, es decir, los ficheros de viajeros en avión . Ha explicado que "no es una medida de control de fronteras", sino que tiene por finalidad la "prevención e investigación de eventuales delitos terroristas". Consiste en "aportar unos datos a un banco de datos basados en perfiles de riesgo que debidamente cruzados establecen las garantías necesarias para prevenir e investigar un delito terrorista".

Fernández Díaz sostiene que la voluntad del Gobierno es acelerar su aprobación cuanto antes y ha confiado en que lograrán ponerse de acuerdo con el PSOE al tratarse de un asunto de Estado. "Si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo los países, ¿como no vamos a ser capaces los dos partidos más importantes de España?", ha comentado.

"La intimidad está debidamente garantizada"

Según ha dicho, "la intimidad está debidamente garantizada porque sólo tienen acceso los investigadores criminales. Los datos no van a estar basados en motivos religiosos ni de raza, son datos sobre si ha facturado o no, si viaja sólo o no, o como ha pagado el billete".

Fernández Díaz ha lamentado que siendo una iniciativa del 2010 aún no haya sido aprobada por el Parlamento Europeo debido al voto en contra de socialistas, liberales y verdes y ha recordado que en la anterior legislatura, el Gobierno socialista en España sí estaba a favor de esta medida. "Es una pena que tengan que morir personas para que se produzca un vuelco en el estado de opinión. El PNR se tiene que aprobar y estoy seguro que se va a aprobar", ha concluido.

De hecho ha anunciado que en el trámite de enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana en el Senado se va a introducir "una sencillita enmienda de tres palabras" para que el PNR tenga encaje legal en el ordenamiento jurídico. Ha argumentado que para poner en marcha esta medida es necesaria una infraestructura previa y que de hecho ya hay países que están recibiendo subvenciones para ello antes de que haya sido aprobada por el Parlamento Europeo.

"Para finales de año tendríamos ya la infraestructura necesaria para que los operadores y agencias de viajes suministren esos datos y con una sencillita enmienda de tres palabras en la Ley de Seguridad Ciudadana ya tendríamos la cobertura legal. Lo importante es que no sólo seamos unos cuantos países sino todos los que lo tengamos".