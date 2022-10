Es uno de los actores más queridos y recordados, una estrella del cine español que se fue en 2009. José Luis López Vázquez dejó un extenso legado como actor, pero pocos saben que llegó a esa profesión casi por casualidad. Su primer trabajo en las tablas de un teatro fue en 1943 y hasta 1951 no rodó su primera película. Ya entonces tenía claro que ese era su camino, y decidió aparcar su primera profesión. Nació en el Madrid de 1922, hijo de un funcionario público y una modista, una mujer a la que siempre quiso y siempre llevó en su corazón.

Siendo muy joven se acerca al teatro de manera ocasional, en compañía de otros estudiantes. Con 17 años empieza a representar algunas obras de teatro y toma contacto con el diseño de vestuario de la mano de José Caballero, pintor de la compañía La Barraca de García Lorca. Su influencia fue tan grande que López Vázquez empezó a dibujar. "Era autodidacta”, contaba Eduardo Rodríguez, autor de la biografía de José Luis López Vázquez. Un libro en el que se cuenta que, debido a las necesidades familiares dejó de estudiar para trabajar de administrativo en una farmacia militar.

Uno delos dibujos de José Luis López Vázquez RTVE

Su trabajo en la farmacia le duró poco tiempo, y colgó la bata blanca para coger los pinceles. Durante 18 años dibujó vestuarios, decorados, carteles y cubiertas de libros, una ocupación que se alargó durante años y con la que vivió holgadamente. Enseguida llegaron sus primeros trabajos remunerados para el cine. Entre ellos, los de José López Rubio que le contrató como figurinista para tres películas, entre ellas Eugenia de Montijo. “No me esperaba esto. Cuando vi las obras me di cuenta de que me encontraba delante de un gran diseñador”, decía Víctor Zarza, director del departamento de pintura y restauración de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense de Madrid, cuando vio por primera vez los dibujos de López Vázquez.