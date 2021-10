El diputado de IU en Andalucía y el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha asegurado que renuncia a su condición de aforado. El hecho de ser parlamentario le ha permitido no ser detenido por el asalto a varios supermercados andaluces.

En declaraciones en La Sexta, recogidas por Europa Press, Sánchez Gordillo ha señalado que si le quieren meter en la cárcel por las acciones que está llevando a cabo para él "será un honor".

El diputado de IU participó la semana pasada juno a miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), al que pertenece, en la sustracción de varios carros de la compra llenos de productos de primera necesidad de dos supermercados andaluces.

Gordillo ha avanzado que repetirán este tipo de acciones y que no tiene miedo a ser detenido por ello. "Que me dicen: 'te van a detener'... Que me detengan. No quiero usar mi condición de aforado para nada. Aquí públicamente renuncio y si me quieren meter en la cárcel, para mi será un honor, que se enteren de una puñetera vez", ha asegurado.