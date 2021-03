El 15 de marzo se cumple el 75 aniversario del fallecimiento de Howard Phillips Lovecraft, escritor norteamericano que ha fascinado a lectores de todo el mundo con sus relatos de terror. Dio lugar a toda una mitología que bebía de la fantasía y la ciencia ficción y que se desarrolla en el ciclo de relatos que continuaron otros escritores, y que recibe el nombre de Los mitos de Cthulhu.

Como ocurre con otros tantos artistas, el reconocimiento y valoración de su obra llegó después de su muerte, y ha servido de inspiración a generaciones posteriores. Grupos musicales como Metallica, Fields of the Nephilim, Cradle of filth, y géneros como el metal, el rock gótico y alguna de sus variantes de corte industrial… vienen inspirados por los relatos del escritor de Providence.

El cine ha intentado llevar el universo de Lovecraft a la gran pantalla sin demasiada fortuna… y por supuesto, el cómic se ha dejado empapar por sus criaturas cósmicas y dioses primigenios…

05.14 min Viñetas y bocadillos - Lovecraft - 04/03/12 - escuchar ahora

La revista 'Cthulhu' Diábolo Ediciones tiene varios títulos directamente relacionados con toda la mitología que surgió de su incansable imaginación. Por un lado la revista de historietas Cthulhu, comenzó su andadura en 2007 con un número que homenajeaba a Lovecraft. De periodicidad semestral, suele aparecer en mayo y diciembre, aunque su fecha de salida puede variar. Suele incluir comics, relatos y artículos siempre relacionados con el terror y la ficción oscura de autores diversos entre los que se encuentran Alex Ogalla y Manuel Mota, los dos coordinadores de la publicación. Llevan ya 9 números publicados y no solamente Lovecraft ha acaparado el protagonismo. También han pasado sus páginas Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson o Robert Ervin Howard entre otros, y no se han mantenido ajenos al fenómeno Zombie. El noveno Cthulhu, publicado recientemente es un especial humor negro.

'El joven Lovecraft' Dos de los colaboradores de esta revista son el guionista José Oliver y el dibujante Bartolo Torres, que a su vez son los responsables de una divertidísima tira cómica llamada El joven lovecraft, que es una recreación un tanto libre de la juventud del escritor, a quien acompaña todo un ramillete de secundarios, incluidas sus criaturas, para hacerle más interesante la existencia, en el plano dimensional viñetístico, por supuesto. Estas tiras van por su tercer volumen, y también se pueden leer en internet Y por último, podemos sumergirnos en el universo lovecraftiano hecho tiras, esta vez de la mano del dibujante francés François Launet, que acaba de publicar en España, La cripta (del horror) innombrable donde un hambriento Cthulhu y otros dioses primigenios protagonizan situaciones delirantes dando otra vuelta de tuerca a este particular universo.

'La guarida del Horror', de Corben Panini Comics nos ofrece La Guaridad del Horrror: Lovecraft, con un excelente trabajo del mítico dibujante Richard Corben, que dedicó un tomo similar a adaptar algunas obras de Edgar Allan Poe. Con un estilo sobrio (utilizando el blanco y negro para dar aún más sencillez y detalle a la narrativa) el mítico creadro de Den, nos ofrece una obra en la que capta la inquietante atmósfera del Universo creado por Lovecraft. Dos tomos imprescindibles.

'Visiones' Norma Editorial tiene en su catálogo Visiones, una recopilación de los mejores relatos de terror de Howards Phillips Lovecraft, esta vez adaptados al cómic por el uruguayo Hernán Rodríguez, que reproduce fielmente lo más grotesco y fantástico de las historias del escritor estadounidense.

'Neonomicón', de Alan Moore Alan Moore escribe un estupendo cómic de horror y una interesante intriga detectivesca que se dedica a analizar la figura de Lovecraft (Muy discutido por su supuesto racismo y desprecio de las mujeres) ¿Y sí los mundos de pesadilla habitados por monstruos deformes no fueran fruto de la imaginación de Lovecraft, sino que existieran de verdad? Esa es la interesante pregunta que propone este cómic (Panini), basándose en que el escritor (que también era un investigador de lo oculto), no se hubiese inventado esos demonios, sino que se hubiera limitado a dar testimonio de lo que había visto con sus propios ojos. Un interesante cómic editado también por Panini.