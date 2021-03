Un año y medio después del éxito de Buried (Enterrado) la sorprendente película con la que triunfó en todo el mundo, Rodrígo Cortés presenta su nuevo y esperadísimo trabajo, Luces Rojas, para el que ha contado con un trío protagonista de lujo, Cillian Murphy, Sigourney Weaver y Robert de Niro.

El listón era muy alto y Cortés no ha conseguido superarse a sí mismo, ya que Luces Rojas, es una película impecable en el aspecto técnico, con un guión interesante, unos actores estupendos y una dirección magistral pero tiene demasiados altibajos y nos deja con la impresión de haberse quedado a medio gas, a pesar de su sorprendente final.

Es lo que tiene arriesgarse en cada nuevo proyecto e ir a por todas, como ha hecho Cortés, que tiene a Hitchcock como máximo referente, e incluso le rinde homenajes nada encubiertos como los pájaros que se estrellan contra las ventanas en varias ocasiones de la película (también un guiño para los fans de la serie Perdidos). O la súbita desaparición de uno de los personajes principales a la media hora de película como el gran director británico hiciese en Psicosis.

Tampoco faltan homenajes al genial escritor Richard Matheson (Soy leyenda, El increíble hombre menguante y, sobre todo, Now You see it...)

Cuidado con dónde miras Como en los buenos guiones (por ejemplo, El sexto sentido) Cortés hipnotiza a los espectadores consiguiendo que miremos hacia otro lado y no descubramos sus verdaderas intenciones, algo básico para esta película en la que nos va ofreciendo pistas constantemente. De hecho, el protagonista (un estupendo Cillian Murphy), nos lo advierte todo el rato con un truco de manos, un cuarto de dólar que no deja de aparecer y desaparecer entre sus dedos y al que no conviene perder de vista. El espantapájaros de Batman begins y protagonista de otras estupendas películas como (Sunshine, El viento que agita la cebada y Origen) está perfecto como el intrigante ayudante de Sigourney Weaver, con la que forma un equipo de expertos en parapsicología encargados de descubrir los fraudes de adivinos y videntes. Una de las bazas fuertes es la interacción entre los dos actores. Aunque nadie puede estar a la altura de la protagonista de la saga de Alien, que convierte su personaje en el más humano y creíble de la película. Una nueva lección de interpretación de una de las mejores actrices de los últimos años, totalmente desaprovechada por el cine. Unas de las bazas fuertes del film y en lo que Cortés pone más empeño es en la reconstrucción de los experimentos destinados a comprobar si De Niro tiene poderes o es un fraude. Se nota la gran labor de documentación de Cortés, que le sirvió, incluso, para escribir un segundo guión, Emergo, que rodó Carles Torrrens, con un presupuesto muy modesto y que se presentó en Sitges.