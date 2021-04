La versión dominical de The Sun, el nuevo proyecto de Rupert Murdoch, sale este domingo a la venta con un compromiso con "la confianza" y la "decencia" para cubrir el hueco dejado por News of the World, el tabloide clausurado por el escándalo de las escuchas.

Murdoch, propietario del grupo News Corporation, acudió este sábado a la imprenta en Broxbourne, en el condado de Hertfordshire, donde supervisó el proceso de producción del nuevo rotativo, que ha salido al mercado con una tirada de tres millones de ejemplares y un precio de salida de 50 peniques.

Dominic Mohan, el director de The Sun estará también al frente de The Sun On Sunday (que no deja de ser la versión dominical del popular diario) y el propio Murdoch anticipó recientemente en su cuenta de Twitter que confiaba en superar los dos millones de copias con este proyecto.

Formato idéntico a The Sun El periódico, de formato idéntico al diario The Sun, abre en portada con una entrevista en exclusiva con la popular presentadora británica Amanda Holden -que actúa de jurado en el concurso de talentos "Britain's Got Talent-, y que aparece sosteniendo a su bebé recién nacido. En cuatro páginas, Holden cuenta a este dominical su traumática experiencia durante el parto de su segundo hijo, una niña, en el que estuvo a punto de morir de una hemorragia. En su editorial, el tabloide hace mención a las diez detenciones de empleados y exempleados de The Sun por los supuestos sobornos a autoridades a cambio de información y dice que esas personas son "inocentes hasta que se demuestre lo contrario". El rotativo también anuncia que ha nombrado a un responsable que gestionará los posibles "errores significativos" que puedan cometerse y que interactuará con los lectores. Entre los nuevos columnistas del The Sun On Sunday aparecen el chef Heston Blumenthal, el arzobispo de York, John Sentamu, la italiana Nancy Dell'Ollio, ex del que fuera seleccionador de Inglaterra, Sven Goran Eriksson, que escribe en calidad de "experta en moda" o el retirado futbolista Roy Keane.