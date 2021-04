"Me emocioné mucho, hasta las lágrimas, por la obra de teatro y por el libro que se escribió hace mucho tiempo", dijo Spielberg durante una entrevista sobre que cuenta en su reparto con una plantilla de actores británicos que van desde el debutante Jeremy Irvine (Albert) a las dos veces nominada a los Óscar Emily Watson.

Basada en una novela infantil del mismo nombre, escrita en 1982 por el británico Michael Morpurgo y cuya adaptación se representa ahora en un teatro neoyorquino, la cinta relata la extraordinaria amistad entre el joven Albert y su caballo Joey, así como las vicisitudes por las que ambos atraviesan durante el dramático transcurso de la primera contienda mundial (1914-1918).

Spielberg, uno de los directores que mejor han sabido retratar el drama del campo de batalla con Salvar al soldado Ryan (1998) o las miniseries de televisión Band of brothers y The Pacific, señaló que la historia de Albert y Joey le "encantó" desde que el relato cayó en sus manos y luego vio la adaptación teatral.

"Me resultaba familiar porque mi esposa y mi hija montan a caballo. Me podía identificar con la historia", dijo el cineasta, al tiempo que subrayó que quiso darle a la cinta algo más de madurez que la contenida en el libro de Morpurgo, en el que "se puede oír lo que piensa Joey" y se dirige más a niños.

Un millón de caballos masacrados

El director de la célebre saga de Indiana Jones ha querido dirigir la película a jóvenes y adultos, por lo que le "pareció importante quitar el punto de vista del caballo de la historia y dejar los de cada ser humano en cuyas vidas Joey entra y cambia para siempre" y "a los que lleva esperanza, en medio de la desesperanza".

El filme pone también de relieve el enorme impacto que la Gran Guerra supuso para toda una generación de europeos, al igual que el papel que, hasta entonces, tuvieron los caballos en los conflictos bélicos, pues en esa confrontación los británicos utilizaron un millón de equinos de los que solo 62.000 regresaron al país al acabar la guerra.

Spielberg, entre bromas, señaló también que "es difícil trabajar con caballos porque no saben quién soy y no me hacen caso. Tengo más autoridad con mis actores humanos, que saben quién soy".