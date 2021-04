El director y ex presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, ha respondido hoy en un artículo publicado en El País al actual presidente de la Academia, Enrique González Macho que en su discurso durante la gala de los Premios Goya de este domingo afirmaba que "internet todavía no es una alternativa para la actividad económica del cine".

09.36 min "Todos somos internautas y debemos legislar con respeto y consideración, pero internet todavia no forma parte de la actividad económica del cine", así de categórico se mostraba el Presidente de la Academia del cine, Enrique González Macho, respecto a la polémica Ley Sinde y el enfrentamiento de los internautas con el Ministerio de cultura. González Macho, ha pedido "prudencia" ante los cambios legislativos anunciados por el Gobierno, ya que "la industria cinematográfica no se puede permitir un salto en el vacío".Asimismo, González Macho ha alertado de que "Internet no es una alternativa ni sustituto, ni tan si quiera un complemento al enorme esfuerzo económico que supone producir cine". "En tanto ese futuro llegue debemos investigar en las nuevas vías. Nuestro cine es rico, una amalgama de diferentes tendencias crativas que reflejan nuestra sociedad. en la Academia hay lugar para todo tipo de sensibilidades, como las películas de este año, el cine nacional quiere estar "cada día más

Este discurso fue totalmente opuesto a las ideas defendidas por su antecesor en la gala de los Goya 2011, una gala marcada por la polémica tramitación de la ley Sinde, rodeada de un intenso debate en la Red, y en la que Álex de la Iglesia pronunció un discurso a favor de un cambio de modelo de negocio centrado en internet. "Internet es la salvación de nuestro cine", afirmaba De la Iglesia aquella noche.

06.39 min Díscurso íntegro de Álex de la Iglesia "Internet es la salvación de nuestro cine", ha asegurado esta noche el presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, en su discurso de la gala de entrega de los XXV Premios Goya, en el que instó al sector a adoptar "un nuevo modelo" de mercado "que tenga en cuenta a todos". De la Iglesia ha aludido en su intervención a la polémica creada por su decisión de abandonar su cargo en desacuerdo con la ley Sinde. "Dicen que he provocado una crisis", ha dicho el cineasta, quien añadió: "la crisis es cambio y el cambio es acción" y "estamos en un punto de no retorno". "Las reglas de juego han cambiado", ha afirmado De la Iglesia, quien ha advertido que los internautas son ciudadanos y son el público del cine. "Y esa gente no va al cine porque está delante de un ordenador", ha añadido. El director de la Academia de Cine, que esta noche, además opta a 15 goyas por su película "Balada triste de trompeta", ha reclamado un nuevo modelo mercado que

Un año después González Macho también dedicaba palabras para internet, pero se mostraba categórico respecto a la polémica relación entre la industria del cine e internet: "Todos somos internautas y debemos legislar con respeto y consideración, pero internet todavía no forma parte de la actividad económica del cine".

Tras la resaca de los Goya, Álex de la Iglesia responde frontalmente en su artículo al presidente de la Academia: "todos estamos de acuerdo en que somos internautas", pero cuestiona al mismo tiempo la afirmación de que los recursos económicos del cine no pasen por los internautas. "¿Los recursos del cine no pasan por nosotros? ¿Los recursos del cine no pasan por el público?", se pregunta el cineasta.

“El público vive, y piensa, trabaja y se comunica a través de internet“

De la Iglesia añade que la primera obligación del cine "es trabajar para el público y el público vive, y piensa, trabaja y se comunica a través de internet". "El público vive en internet", por lo que De la Iglesia insta de forma "urgente" a proponer "modelos de negocio que se adapten a las necesidades del público".