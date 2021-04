El recién nombrado vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE que su partido no va a plantear "ningún tipo de descrédito a los agentes sociales, pero sí vamos a decir que tenemos una mayoría suficiente para gobernar", matiza.

Floriano asegura que el Partido Popular, que este domingo clausura su 17 Congreso Nacional en Sevilla, apoya el diálogo para alcanzar "compromisos inteligentes", pero en ningún caso se van a dilatar como una "excusa para no hacer nada".

"No vamos a utilizar el diálogo como un burladero", "no podemos permitirnos el lujo de refugiarnos" detrás de él. "Nos han votado para que tomemos decisiones", ha indicado.

El vicesecretario de Organización ha dicho sobre la manifestación prevista para este domingo por parte de los sindicatos que "ellos son muy libres de plantear lo que estimen conveniente", y considera que las medidas, aunque impopulares, equiparan la legislación laboral a la del resto de países europeos, donde la tasa de paro es mucho inferior que en España.

Pons: "Rajoy me ha confiado la custodia de la fuente de las ideas"

El nuevo vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este domingo que se siente reconocido por el presidente de su partido, Mariano Rajoy, porque este le ha confiado "la custodia de la fuente de las ideas del Partido Popular".

En declaraciones a los periodistas antes de comenzar en Sevilla la jornada de clausura del 17 Congreso de los populares, González Pons ha considerado que su nueva responsabilidad supone, de hecho, custodiar "la fuente de las ideas del centro político" en un momento en que lo que España necesita precisamente son ideas.

"No solo me siento muy reconocido, sino también muy responsabilizado", ha recalcado el dirigente popular, convencido de que sin ideas España "no tiene posibilidades ahora mismo de salir".