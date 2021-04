El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha reiterado este miércoles que su país no va a permitir prácticas de competencia desleal en el comercio con China. Así lo ha asegurado durante un acto electoral en Milwaukee (Wisconsin) tan solo un día después de reunirse en Washington con el vicepresidente chino, Xi Jinping.

"No me quedaré parado cuando nuestros competidores no sigan las reglas", ha dicho Obama, quien ha añadido que "no es justo" que los fabricantes extranjeros tengan "ventaja" sobre los estadounidenses "solo porque están fuertemente subvencionados".

“No es justo que tengan ventaja solo porque estén subvencionados“

El presidente aludió así, una vez más, a la percepción que tiene Estados Unidos de que la cotización del yuan se mantiene a la baja artificialmente, lo que beneficia a las exportaciones chinas en detrimento de las estadounidenses.

En enero, Obama anunció la creación de una unidad gubernamental para investigar las prácticas de comercio desleal en países como China.

Entre tanto, los aspirantes a la candidatura presidencial republicana, entre ellos el exgobernador de Massachusetts Mitt Romney, prometen sancionar a China por sus prácticas comerciales y acusan a Obama de no estar haciendo lo suficiente al respecto.

Tras recibir el martes en la Casa Blanca al vicepresidente chino, quien casi con total seguridad sucederá al actual presidente del país, Hu Jintao, Obama afirmó que quiere colaborar con Pekín para adoptar "las mismas reglas de juego" en lo referente a la economía mundial.