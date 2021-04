La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha admitido este jueves la existencia de un "déficit de liquidez en Tesorería" que está provocando retrasos para hacer frente a algunos pagos a proveedores, si bien ha extendido este problema al conjunto de comunidades autónomas como consecuencia de la "grave crisis económica" que existe en la actualidad.

Durante el turno de preguntas tras su participación en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' con una conferencia precisamente sobre la sostenibilidad del sistema sanitario, Montero ha admitido que el momento presente "sea quizás uno de los más críticos de la historia del sistema sanitario público andaluz", motivo por el que ha aludido a su preocupación "por la propaganda que se ha hecho en otras comunidades sobre la no sostenibilidad del sistema público, a la par que se infrafinancia".

No obstante, ha reconocido que "eso no quita que exista un déficit de Tesorería y que pasemos por dificultades", entre ellas, las relativas "al pago a proveedores". "Es cierto que el pago a proveedores no se encuentra en su mejor momento debido al problema de liquidez en Tesorería, aunque, pese a la que está cayendo, no tenemos problemas de desabastecimiento de estas empresas", ha ahondado Montero, quien ha insistido que éste es un problema "que afecta a todo el país".

Por este motivo, ha apostado por buscar "nuevas fórmulas" de financiación y ha aludido, en este sentido, a las propuestas que ya han salido "como la de los créditos ICO".