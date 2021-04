Infierno blanco cuenta las desventuras de los supervivientes de un accidente de aviación en un desierto helado de Alaska que son acosados por una manada de lobos. Un argumento tan sencillo como lleno de posibilidades dramáticas, que da pie a una entretenida película de aventuras pero que podría haber aspirado a mucho más. Y que ha sido número 1 en la taquilla estadounidense.

Y es que la cosa empieza bastante bien. Tras un espectacular accidente de avión, en el que viajaban los trabajadores de una refinería (algunos exconvictos), un puñado de supervivientes descubre que se han estrellado en mitad de un páramo desértico que es el territorio de caza de una manada de lobos. En un clima hostil, sin armas ni comida, se tienen que enfrentar a unos lobos gigantescos que no matan para comer sino porque su territorio ha sido invadido.

De esta forma, los protagonistas irán desapareciendo uno a uno, en la más pura tradición del género, aunque hay que reconocer que el orden de las muertes sorprende un poco.

Un argumento que recuerda a la mítica Alien, algo que no es casual, ya que entre los productores de infierno blanco figuran Ridley y Tony Scott. Lástima que, en ningún momento consiga el suspense de este clásico.

Curiosamente el que flojea en ocasiones es Liam Neeson, aunque nunca en los primeros planos, gracias a su imponente físico y su prodigiosa voz . Pero en algunas escenas, como la sentida muerte de uno de los protagonistas, parece que pase por allí y no es capaz de despertarnos demasiada emoción.

Secundarios de lujo

Esta es una de esas películas en las que no te puedes encaprichar de los secundarios porque no sabes lo que van a durar. Aunque no se trate de grandes estrellas, si son, en su mayoría, actores muy competentes, de esos que son capaces de robar el protagonismo a las grandes estrellas de Hollywood.

Entre ellos Frank Grillo, que interpreta al típico exconvicto bravucón que cuestiona el liderazgo de Neeson, o Dermot Mulroney, cuyo personaje va adquiriendo protagonismo a medida que avanza la trama.