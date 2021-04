Hay dos galardones a los que se puede optar una vez en la vida, de ahí que hagan especial ilusión. El otro es el de interpretación novel y, por ahora, pocos han sido candidatos a los dos y, solo uno, los ha ganado: Santiago Segura.

Una película sobre sentimientos y robótica ambientada en un futuro no muy lejano (Eva, de Kike Maíllo), un tríptico sobre el amor que no se llega a alcanzar (De tu ventana a la mía, de Paula Ortiz), una fábula familiar sobre ‘lo que está escrito’ (Maktub, de Paco Arango) y el descenso a un universo oscuro y fantástico de una joven que no encuentra su lugar en el mundo real (Verbo, de Eduardo Chapero-Jackson).

Ninguna de estas propuestas ha obtenido tanto aval por los académicos como para llegar a la categoría de Mejor Película, pero todas denotan lo que muchos vienen a llamar ‘el intento’: visos de futuro en un cine que, en la mayoría de los casos, no ha llegado a presentarse con empaque, pero que atisba algo más que buenas intenciones en sus responsables.