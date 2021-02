"Estoy un poco decepcionada, sin trabajo y nos quitan la oposición este año y encima nos cambian el temario. Algunas mañanas me levanto y me pregunto para qué he estudiado", dice Ainhoa Cabrera.

Esta joven diplomada en Magisterio se refiere así a las medidas anunciadas por el ministerio de Educación, que afecta de lleno a todos los que ahora se están preparando para ser futuros docentes. El retraso de las convocatorias públicas de un año, hasta 2013, y el cambio de temario (que cambiará de base un 25% aproximadamente) han generado un sentimiento común de incertidumbre entre los opositores.

"La mentalidad de los opositores a docentes es buena. No hemos notado un gran desánimo, han buscado el lado positivo", dice Meritxel Mata, profesora en Gerona de la academia Adams.

Esta docente que prepara a futuros docentes se refiere así al anuncio del ministerio de Educación de aplazar las convocatorias de 2012 a 2013 a profesor y a la que casi todas las Comunidades se han unido, excepto Canarias, Andalucía, País Vasco y Madrid.

La edad media a la que se logra obtener una plaza de profesor oscila entre los 35 y 40 años, gente con experiencia que acumula méritos, como menciona la veterana profesora de la academia que prepara a opositores.

"Las personas que quieren ser profesores lo hacen por vocación y además tienen la oportunidad de lograr un puesto de funcionario que te da una estabilidad", asevera Meritxell.

En Cataluña, el anuncio del Ministerio no les coge por sorpresa, en septiembre, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya avisó de la congelación a la hora de reponer plazas vacantes en la Comunidad.

Lo que sí les ha pillado desprevenidos fue la publicación por sorpresa en el BOE del cambio de temario para los opositores a docentes, que regresa al de 1993 y deroga el instaurado por el anterior Gobierno socialista el pasado mes de noviembre.

"Cuando me levanté y leí el BOE me quedé sorprendida, no me lo esperaba para nada. Esta noticia puede desmotivar a los alumnos, aunque después de llamar a uno por uno para explicarles la situación me dí cuenta de que se lo habían tomado mejor de lo que me esperaba en un primer momento", resalta la educadora.

Para lograr el objetivo, los aspirantes a profesores tienen que superar diferentes tipos de exámenes que preparan a conciencia durante, al menos, un año y medio. Tienen que estudiar 80 temas y superar una prueba teórica. Luego han de preparar una práctica y una de programación.

Lograr una plaza se convierte en una carrera de fondo "Obtener la plaza se convierte en una carrera de fondo, muy poca gente logra un puesto la primera vez que se presenta, pero les sirve para coger puntos y experiencia. Por eso el anuncio de retrasar las plazas un año y acumularlas no ha sido recibido con desánimo", indica la veterana profesora. Meritxel Mata lleva toda su carrera dedicada a la enseñanza, ha sido profesora de universidad y sabe lo difícil que es preparar un examen de este tipo y a la soledad a la que se enfrentan sus estudiantes. "Una oposición es muy dura, te puedes llegar a sentir muy solo. Sacando el lado positivo al cambio de temario es que realmente la base sigue siendo la misa, solo cambia un 25 % del temario, aproximadamente", reafirma la docente. “Te puedes llegar a sentir muy solo“ Meritxel cree que en 2013 pueden sacar más plazas de las vacantes, más las acumuladas, puesto que el año pasado "se repusieron menos plazas de las previstas". Los opositores a docentes lo tienen claro, el anuncio de retrasar las plazas juega a su favor en lo que a tiempo se refiere, aunque la palabra que resuena en sus pensamientos es la de incertidumbre. Josep Pérez es uno de los aspirantes a lograr una de las plazas a profesor de secundaria de Lengua y Literatura en 2013 y el cambio de temario le ha supuesto un nuevo improvisto que le hizo tomar una decisión. "El hecho de no tener clara la fecha te afecta un poco, pero lo que de verdad me molestó fue cuando me enteré del cambio de temario, porque te sientes frustrado y piensas que para qué vale todo lo estudiado hasta ahora", asegura Josep. “Me sentí frustrado al enterarme del cambio de temario“ El opositor de 40 años vive en Girona y regresó a España en noviembre del pasado año. Lo de ser profesor no le es ajeno, llevaba 11 años impartiendo clases de español en Inglaterra. "No quería quedarme en Inglaterra y decidí regresar a España, lo que no sé es si lo he hecho en el mejor momento", asegura el aspirante a docente.

Profesores por vocación Si en algo coinciden todos los aspirantes a futuros profesores es que es un acto de vocación, a pesar del mucho sacrificio al que se enfrentan antes de lograr el ansiado objetivo. "He pensado mucho en esta oposición y tienes que buscarte una motivación. Esa motivación es la de aprobar y lograr una plaza de profesor funcionario", asevera Josep. La última convocatoria para profesor de secundaria en Cataluña fue en 2011 y las plazas salen cada dos años, por lo que la medida de aplazamiento podría llegar un año más tarde para ellos. "Espero que en 2013 no las aplacen. Si lo hicieran o no lograse aprobar no hay nada descartado. He trabajado de todo -siempre dentro de su ámbito profesional- y no me da hacer nuevos cambios", resalta el aspirante a docente. “Si lo hicieran o no lograse aprobar no hay nada descartado“ La incertidumbre también se ha colado entre las preocupaciones de Eugenia Geli, opositora y profesora interina de música. "Cuando me enteré del cambio de temario sentí mucha impotencia y te planteas si seguir o no. Al final lo piensas en frío y decides seguir adelante", comenta la profesora de música.