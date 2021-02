La autovía AP-6 que conecta Madrid con A Coruña ha reabierto ya el tráfico, aunque la circulación permanece condicionada, tras dos horas de corte a causa de un intensa nevada. La primera interrupción se produjo en el kilómetro 52 (túnel de Guadarrama) y la segunda en el kilómetro 108, a la altura de El Espinardo (Segovia), a media mañana de este miércoles

Cientos de conductores se han visto afectados por esta incidencia, que ha obligado a la Guardia Civil a reconducir el tráfico por la antigua carretera nacional N-VI.

Una conductora que hacía el recorrido desde Valladolid ha asegurado que no se había dado ningún tipo de alerta desde la DGT. "Antes de salir siempre consulto la información de carreteras, y no había ningún aviso, por el camino, en un panel sí decía que había peligro por nieve, pero ya ha sido inmediatamente antes de llegar a Adanero, cuando me he encontrado que no podía circular."

Unas dos horas le ha supuesto poder recorrer los 100 kilómetros que le separaba de volver a utilizar la AP-6, según cuenta a RTVE.es.

Un portavoz de la DGT ha subrayado que a pesar de la reapertura hay que circular con precaución, por los restos de nieve.

Por otro lado, debido a las intensas nevadas que se registran en la sierra es necesario el uso de cadenas en los puertos de Cotos y Navafría, según la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

Las carreteras de otras comunidades autónomas como País Vasco y Castilla y León también han sufrido cortes e interrupciones, como consecuencia de las inclemencias meteorológicas.

En la Comunidad de Madrid, AEMET había declarado un alerta por nieve.