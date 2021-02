La contable de Forever Young ha atribuido este miércoles a "un hacker" el envío de un correo electrónico desde su dirección al responsable del sistema informático de la empresa para que modificase tickets de venta a nombre de Francisco Camps y que figurase en su lugar el nombre de Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes' y considerado como uno de los presuntos cabecillas de la trama.

En su declaración, que se ha prolongado durante toda la mañana y seguirá por la tarde, Raquel Vázquez ha negado haber realizado esta petición a instancias de Eduardo Hinojosa (propietario de Forever Young), como ha preguntado la Fiscalía, y ha afirmado no haber mandado ese correo.

"Me entró un hacker en el ordenador. Tengo un acta notarial, esos correos los ha podido manipular cualquiera", ha señalado esta testigo, quien no presentó denuncia por estos hechos.

Entre los correos que la testigo dice que fueron manipulados, según las acusaciones se incluyen números de tickets, importes y fechas de compras que al parecer fueron realizadas por los procesados y en ellos se solicita que se cambiaran tickets que iban a nombre de Camps por el de Pérez, para que la primera persona desapareciera de los documentos.

La supuesta manipulación de su ordenador no ha sido investigada, según la testigo, quien ha afirmado que la Policía no le ha requerido el terminal para realizar ninguna comprobación. Esta testigo colaboró, por requerimiento judicial, en la búsqueda de facturas y tickets de compra atribuidos a las empresas de la trama.

"¿Sigue usted manteniendo que 'Camps nuevo cliente' es con total seguridad un cliente nuevo o Javier Camp?", ha preguntado la fiscal y más tarde la acusación popular, a lo que la testigo ha respondido que "puede ser, no lo sé con total seguridad" y que "a lo mejor ahora no".

La fiscal Concepción Sabadell le ha preguntado si comprobó que las facturas atribuidas a "Camps nuevo cliente" correspondían al expresident de la Generalitat, a lo que ha respondido que, pese a que este nombre aparecía también en las facturas de la empresa de confección (Sastgor), no sabe si "es o no real".

La documentación que aportó a la causa

Por otra parte, preguntada por alguna documentación que aportó a la causa que está fotocopiada y en la que hay supuestas irregularidades -por ejemplo en algunos tickets no aparecen datos, pese a que solía ser lo normal-, ha respondido que no sabía a qué podía deberse, puesto que ella envió lo que encontró en su ordenador y la carpeta de la tienda, "sin manipular nada". "Yo desde luego no he manipulado nada", ha añadido.

Vázquez ha explicado que ella se ocupaba de que la contabilidad en Forever fuera correcta y, para ello, contabilizaba las hojas que le daban de caja. "Yo no conocía los tickets que se desarrollaban en las cajas de las tiendas, ya que me limitaba a contabilizar un resumen de las cajas", ha dicho. "Yo comprobaba los cobros y que el dinero estuviera en la cuenta", ha reiterado en diversas ocasiones durante el interrogatorio. Así, no comprobaba la realidad de las ventas.

Luego ha explicado que, tras empezar a recabar información y facturas al destaparse el caso, encontraron en el sótano de la tienda de Forever una carpeta en la que había varias facturas y tickets a nombre de Easy Concept y de Orange Market --que recuerde-- y que ella nunca había visto. "Era un lío", ha agregado. También ha dicho que la persona encargada de controlar todo esto era el sastre José Tomás.

"Había mucha documentación, fotocopias de ticket, documentos de venta y transferencias", ha dicho, y al ser preguntada por si esto era todo "real", ha contestado que "sí".