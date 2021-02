Aitor Saraiba

Se licenció en Bellas Artes en Cuenca. Desde siempre le gustó dibujar y contar historias. Hasta ahora lo había hecho a través de pequeñas publicaciones (“Tus ídolos favoritos”, “Un pony muerto”, “El viaje más largo de mi vida”) y autoediciones (“Heavy Metal”). En sus exposiciones para Mad is Mad, Galería Fúcares y La Fresh Gallery, entre otras. Y en sus proyectos para la Noche en Blanco de Madrid, MUSAC y Museo Thyssen. Esta es su primera novela gráfica, y sobre todo él, espera no sea la última. Le gusta el heavy metal y Nicanor Parra. Le gusta estar en Madrid, pero la vida le ha demostrado que no tiene residencia fija.