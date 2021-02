El exsecretario general del PPCV y diputado en las Cortes Valencianas Ricardo Costa ha explicado en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que llegó a tener una relación "de cordialidad, más directa y de amistad, por supuesto", con Álvaro Pérez, 'El Bigotes', el responsable de Orange Market, que "obviamente ahora ya no existe".

Asimismo, ha dicho, durante su declaración este miércoles, que ni por sus cargos en el PPCV y en las Cortes Valencianas como diputado no tenía competencias en contratación. Preguntado por la fiscal si sabía que Álvaro Pérez trabajaba con organismos de la administración, ha indicado que no sabía "ni con quién ni con qué organismo", si bien por ejemplo, sí que conocía que hacía actos relacionados con la feria turística FITUR.

"No formo parte de la administración ni conozco los organismos de contratación", ha dicho, porque "hay cosas que no corresponden a mi ámbito y no tengo por qué saberlas". "Como me vuelve a preguntar le vuelvo a contestar", le ha recalcado a la fiscal, a quien previamente le había señalado que, como vicesecretario general y secretario general, los estatutos del partido no le dan ninguna competencia en materia de contratación.

Costa ha explicado que había visto a Alvaro Pérez en actos del PP nacional desde 1996 aunque no le conoció hasta finales de 2004, cuando asumió responsabilidades en el partido en la Comunitat Valenciana, momento en que su relación laboral era "prácticamente diaria".

Costa, "presidente del Gobierno" El jurado ha podido escuchar esta mañana una conversación telefónica intervenida por la Policía entre los supuestos cabecillas de la trama Gürtel Pablo Crespo y Francisco Correa y el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, a quien el segundo le augura un futuro político como "presidente del Gobierno". Costa ha negado ante el jurado del juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia valenciano tener relación alguna con Correa tras la audición de esa conversación, en la que el acusado le dice, entre otras frases: "¿Estás bien?, me alegro, tío; cuídate mucho, un abrazo". La llamada la hace Pablo Crespo, quien tras conversar unos minutos con Correa le pasa el teléfono a Ricardo Costa. "Tu en Brasil, cabrón, y yo trabajando en San Juan y en Orihuela", le dice el ex "número dos" de Francisco Camps en el PPCV a Correa, quien le contesta: "Dentro de unos años serás presidente del Gobierno". A preguntas de la fiscal, tras escuchar esta conversación intervenida por la Policía, Costa ha asegurado que solo ha visto dos veces a Correa en su vida: una en la calle, donde se lo presentó Álvaro Pérez, y otra en la boda de este, donde se lo tuvieron que volver a presentar porque no lo reconocía. "Nunca hablaba con él, solo lo he visto en dos ocasiones. Fue una conversación -la telefónica- ajena a mi voluntad y en la que participé lo más amigablemente posible, es una cuestión de educación dar recuerdos", ha explicado Costa.

Costa recibió un traje de 'El Bigotes' Ricardo Costa ha asegurado en su declaración que pagó un traje a través de Alvaro Pérez 'El Bigotes', tal y como le había indicado el sastre José Tomás. El acusado se ha referido, en concreto, a la forma de pago de un traje adquirido en el año 2006 en Milano, del que ha dicho que lo abonó como se lo había dicho el sastre José Tomás, a través de Alvaro Pérez, a quien le entregó el dinero directamente porque iba a hacer un viaje a Madrid. En total eran 1.300 o 1.500 euros, y autorizó a su secretaria a sacar 1.000 euros de su cuenta y la diferencia la aportó en efectivo. "Tomás me dijo el importe, cómo pagarlo y se lo di a la persona que me dijo Tomás y ahí se acabó", ha dicho, y ha especificado que el traje nunca le valió. En relación con Forever Young, ha dicho que nunca encargó nada y que sí que compró una corbata y unos vaqueros, por un importe de unos 80 o 100 euros, por lo que ha afirmado que es "imposible" que hubiera hojas de encargo a su nombre. Ha asegurado que tras el pago pidió una factura que no le dieron, que no la volvió a solicitar porque no le servía para desgravar y que no llamó a Tomás para comprobar si se le había abonado el importe. Por otra parte, ha negado que le hiciera ningún regalo por Navidades y ha asegurado que en el caso de haberle hecho algún encargo, extremo que inicialmente no recordaba, se la habría pagado.

100 gramos de caviar, un iphone y un reloj Así, a preguntas de la fiscal, ha reconocido haberle preguntado por la adquisición de 100 gramos de caviar para la Navidad de 2008 aunque, finalmente, ha dicho, no se consiguió y en su casa no se comió este producto. También ha negado el regalo de un reloj o un iphone por parte del responsable de Orange Market. El letrado de Costa, Juan Casanueva, ha formulado protesta en esta última parte del interrogatorio por la reproducción de varias conversaciones que hacen referencia a la petición a 'El Bigotes' de un iphone y de un reloj, aunque la representante del ministerio fiscal ha hecho hincapié en la necesidad de escuchar estas grabaciones, que han sido admitidas por la sala, para determinar el grado de relación que había entre el acusado y Alvaro Pérez. El abogado alegaba que este interrogatorio "no tiene nada que ver lo que se juzga" y no quería "perder el tiempo con conversaciones que no tienen que ver con el procedimiento". Climent, que ha pedido a la fiscal que se ciñera al caso, ha aceptado que se sigan reproduciendo las conversaciones para comprobar la relación. "Nunca me ha regalado un traje", ha dicho Costa en su declaración, y ha añadido que en su caso tampoco le han dejado trajes porque ni hace eventos ni spots, como sí pudieran hacer "grandes dirigentes" del partido. En esta línea, ha negado haber recibido regalos en Navidad por los que ha sido preguntado, como una maleta de Loewe, y dice que si hizo algún encargo lo pagó.

La Fiscalía encuentra contradicciones en la declaración La fiscal anticorrupción ha señalado una posible contradicción en la declaración del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, al advertir que no le consta un extracto bancario de mil euros con el que el acusado asegura haber pagado un traje que le confeccionó el sastre José Tomás. La fiscal ha asegurado que el acusado declaró en la fase de instrucción que su defensa había aportado al tribunal el citado extracto. El Ministerio Fiscal atribuye a Costa la aceptación de cuatro trajes y seis pantalones valorados en 7.325 euros.

Camps se siente respaldado por todo el partido Por su parte, el expresident de la Generalitat Francisco Camps ha asegurado a los periodistas, a su llegada al Palacio de Justicia de Valencia, que ha descansado bien tras su larga declaración de este martes ante el tribunal, así como que se siente respaldado por el partido, tanto a nivel nacional como autonómico. Camps ha llegado en coche junto a su abogado, Javier Boix, cerca de las nueve de la mañana en medio de una expectación mediática ya inferior a la de los dos primeros días del juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia por la denominada 'causa de los trajes' del caso Gürtel. En unas breves declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que no está nervioso, y al ser preguntado por si ha recibido el apoyo del partido ha respondido: "Sí, del autonómico y del nacional". Unos minutos antes que él ha llegado a pie su ex "número dos" Ricardo Costa, quien está declarando este miércoles por el mismo delito por el que está procesado Camps, el cohecho pasivo por haber recibido supuestamente prendas de vestir de la trama Gürtel. Los supuestos cabecillas de esta red corrupta Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "el Bigotes", han pasado la noche en la cárcel valenciana de Picassent, también están citados este miércoles a declarar como testigos, al igual que el exvicepresidente del Consell Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, quienes en septiembre ya aceptaron su culpabilidad y el pago de una multa de 9.600 euros.

Retraso de dos días El juicio que se sigue contra Camps y Costa lleva un retraso acumulado de dos días en su calendario de comparecencias debido a la maratoniana jornada de selección del jurado que consumió el pasado lunes, cuando estaba previsto que hubieran declarado el expresidente y el ex secretario general del PPCV. La declaración del expresident de la Generalitat, Francisco Camps finalmente ocupó toda la tarde de este martes. Durante más de cuatro horas respondió a la representante de la Fiscalía Anticorrupción, a su abogado y al de Costa, pero se negó a contestar al de la acusación popular, que ejerce el PSPV-PSOE. En una de sus últimas intervenciones de este martes en el turno de preguntas de su abogado, Camps aludió al cargo que ocupó el magistrado presidente del jurado, Juan Climent, en el Gobierno autonómico presidido por el socialista Joan Lerma para explicar que la Presidencia no tiene competencia sobre la adjudicación pública. La Presidencia de la Generalitat sólo es un órgano de gestión que no tiene capacidad para intervenir en los procesos de adjudicación pública, "y Juan Climent, que trabajó en este gabinete durante el Gobierno de Joan Lerma, es un testigo de excepción, porque sabe que no tenemos capacidad para adjudicar", ha dicho Camps.