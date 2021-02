El próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho este sábado, tras recordar una cena de apoyo que se celebró en Pontevdra cuando perdió las elecciones generales de 2008, que "no está esto para cenas" porque "lo que viene para España es muy difícil", ha asegurado que tiene "las ideas claras" y ha considerado que el país saldrá adelante.

Rajoy ha elegido su ciudad natal, Pontevedra, para comparecer ante los medios, tras reunirse con la Junta Directiva del PP pontevedrés en su primer acto público desde que ganó las elecciones.

En una breve intervención sin preguntas, ha insistido en que la salida de la crisis "no es tarea de un solo Gobierno, sino de toda la nación" y ha dicho que las cosas "no van a ser fáciles".

Acompañado del presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, Rajoy ha asegurado que está "a favor de controlar el gasto" para "no vivir por encima de nuestras posibilidades", ya que nadie puede gastar lo que no tiene, ha advertido. También se ha mostrado convencido de que el país "va a salir adelante", aunque hay que ser "rápidos y ágiles" en las medidas.

Primera declaración desde las elecciones

Ante los medios de comunicación, Rajoy ha explicado su reserva de estos días pasados y por qué no ha comparecido antes públicamente. "Desde el día de las elecciones no he podido parar, no he salido de Madrid, lo cual es lógico porque la situación es difícil y es complicada", ha afirmado, tras lo que ha manifestado su alegría porque su primera aparición pública haya sido en Pontevedra, a donde llegó esta mañana para ver a su padre y a su familia.

De hecho, ha aclarado, "no es un acto político, es casi un acto personal" para agradecer todos los apoyos del 20-N y ha querido hacerlo en Pontevedra porque "en los momentos difíciles" siempre ha tenido el apoyo de esta provincia donde se inició en política.

“No es un acto político, es casi un acto personal“

Rajoy ha recordado una cena de apoyo que se celebró cuando perdió las elecciones generales de 2008 y ha lamentado: "yo ahora no puedo hacer cenas porque no está esto para cenas, hay muchos líos".

El próximo presidente del Gobierno llegó sobre las 12:10 horas a la sede provincial del partido acompañado del presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, para reunirse con la Junta Directiva Provincial, presidida por Rafael Louzán.

En la puerta, además de Louzán, ha sido recibido por el secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda, y la diputada electa y coordinadora general de Política Nacional, Ana Pastor, entre otros.