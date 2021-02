El alcalde de Madrid y candidato número cuatro por la capital al Congreso de los Diputados, Alberto Ruiz-Gallardón, cree que la Ley de Dependencia "es la gran decepción del Gobierno socialista" y ha criticado que no se haya financiado suficientemente desde el Estado. Aun así, ha asegurado en Los Desayunos: "No vamos a recortar ni un euro" en este presupesto.

De esta manera, matiza la opinión del candidato a presidente del Gobierno por el PP, Mariano Rajoy, quien afirma en una entrevista en el diario El País que la ley de Dependencia "no es viable".



El regidor madrileño asegura que la insufiente financiación y coordinación de la ley no ha hecho que no se haya aplicado, pero que ha sido gracias a los presupuestos municipales o autonómicos, cuando es una atribución del Estado. Aun así, ha dicho, que seguiría haciéndolo con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento si no llegan los recursos, "porque yo no voy a dejar a nadie en la calle", ha concluido.

"Lo que aprobamos todos en el Congreso lo suscribimos, pero después no se hizo la dotación económica para que ese deseo se hiciera realidad", ha recordado.



El candidato a diputado por Madrid también ha afirmado este jueves que se puede crecer haciendo recortes y que esa será una de las vías por las que el Partipo Popular proyecta crecer si llega al Gobierno el próximo 20 de noviembre. "Vamos a crecer haciendo recortes", ha confirmado Gallardón.

Los funcionarios no recuperán su poder adquisitivo Asegura que la prioridad presupuestaria en materia social estará en que los pensionistas recuperen su poder adquisitivo, tras la reciente congelación de las pensiones decretada por el actual gobierno. Gallardón, asegura, por otro lado, que está recuperación no se podrá dar en el caso de los funcionarios, a los que se les recortó una media de un 5% de sus salarios en la presente legislatura. Gallardón ha insisitido en el Partido Popular "no viene con la varita mágica", pero que confía en que se puede crecer con el esfuerzo de los españoles y el liderazgo del Gobierno, pero "de un gobierno del PP". Asegura que el Ejecutivo socialista ha tenido una política económica "errática" y que es lo que se más se le puede criticar al PSOE. El candidato popular asegura que en este camino aspiran a no hacerlo solos. "Desde la mayoría absoluta, no queremos quedarnos solos", ha dicho Ruiz Gallardón, que además ha afirmado que como oposición han estado al lado del Gobierno cuando han estimado que era bueno para España. Pidió una "mayoría suficiente" para eludir la necesidad de firmar pactos con otras formaciones políticas que, en su opinión, supondrá que "la estabildad del país será inferior". Aunque precisó que "desde la mayoría no queremos quedarnos solos, sí es muy importante que los mercados sepan que hay un grupo mayoritario que va a apoyar las políticas europeas". En este ámbito, reiteró, "la mayoría tiene que ser suficiente para apoyar esa política económica", y "evitar la debilidad estructural y la necesidad permanente de buscar alianzas parlamentarias", aunque aclaró que "no es un problema de a mayor escaño mayor reducion del diferencial".