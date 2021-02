La número dos del PP en la lista por Madrid al Congreso de los diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha comprometido a que si su partido gana las elecciones generales el próximo 20 de noviembre "actualizará las pensiones para el próximo año con arreglo a la inflación".

Santamaría ha asegurado que a pesar de que "no sabemos de qué dinero vamos a disponer", sí puede comprometerse a actualizar los sueldos de los pensionistas a partir del 1 de enero de 2012 porque ha explicado que eso tendrá un coste de 1.400 millones de euros que saldrá del presupuesto de la Seguridad Social, que en la actualidad tiene pendiente ingresar las cotizaciones de los parados.

"Ya hemos buscado el dinero de otras partidas presupuestarias, es un trabajo que ya está hecho y lo presentamos el año pasado como alternativa al plan del Gobierno de congelarlas", ha señalado en una entrevista en Los Desayunos de TVE.

La candidata 'popular' al Congreso ha indicado que para comprometerse a otras medidas tendrá primero que ver cuál es la liquidación de los presupuestos de este año porque "el PSOE va a dejar el país en una situación límite, ruinosa".

Santamaría ha destacado que "el PP tiene un plan para sacar a España de la crisis" y que el primer objetivo es "crear empleo" a través de tres reformas que serán la prioridad si ganan las elecciones: la ley de estabilidad presupuestaria, la ley de apoyo a lso emprendedores y la ley de reforma laboral.

"Rubalcaba ya se ha colocado en la oposición"

En cuanto a la propuesta del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, de plantear en la UE el retraso del plan de ajuste, Santamaria ha sostenido que "en eso no hay vuelta atrás". "Mientras no saneemos la deuda pública, no podemos salir de la crisis".

La número dos en la lista del PP por Madrid ha criticado que "España haya aceptado sin rechistar las medidas impuestas por la UE" sobre la capitalización del sector financiero y ha indicado que el PP tratará de que nuestro país "vuelva a ejercer una posición de liderazgo y que nadie nos tenga que poner deberes sin opinar".

En cuanto al 'cara a cara' entre Rajoy y Rubalcaba de este lunes, Santamaría ha resaltado que se confrontaran dos estilos: "el del futuro presidente del Gobierno de Mariano Rajoy y el que está enseñando el líder de la oposición de Rubalcaba, que él mismo se colocó en la oposición".

Además, cree que Rajoy hizo gala de un "tono presidencial" y de una "persona con las ideas claras, que es muy realista y consciente de lo complicado de la situación pero que tiene un plan muy diseñado y que pretende llevarlo a cabo con unidad, moderación y diálogo".

Santamaría ha valorado que ETA haya sido un tema de consenso durante el debate entre ambos líderes y ha reiterado que la posición del PP es la de "no negociar" y "aplicar la ley". "El relato del fin de ETA lo tenemos que escribir los demócratas (...) El anuncio es positivo pero lo definitivo es que se disuelvan irreversiblemente", ha añadido.