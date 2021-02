El ex director general de Caja Segovia Luis Escribano cobrará seis millones de euros brutos, en diez años, tras prejubilarse de la entidad en los mismos términos que el resto de trabajadores que se acogieron al acuerdo con los sindicatos. Con todo, varias voces han denunciado esas pagas “escandalosas", que se suman a los casos de directivos que han abandonado otras entidades en crisis con millonarios finiquitos.

Sobre el caso concreto de Escribano, mientras que Caja Segovia argumenta que éste no ha percibido indemnización alguna, fuentes del consejo de administración han reconocido a Efe que, en los diez años que le pueden quedar hasta la jubilación, percibirá en torno a los seis millones de euros brutos, unos 275.000 netos anuales.

La entidad, que se integró en Bankia el año pasado por sus necesidades de capital, se ha limitado a informar oficialmente de que Escribano puede percibir el 74,7% de sus emolumentos hasta su jubilación, en concordancia con el sistema aplicado al resto de la plantilla que se acogió al expediente de regulación de empleo hace unos meses.

Desconocimiento en el consejo

Esa remuneración no excluye otros pagos si el ex director general tuviera algún plan de pensiones contratado por la entidad, lo que no ha trascendido, informa la misma agencia.

El portavoz del Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y León, José Francisco Martín, ha dicho que esta práctica es “un escándalo" y lo ha comparado con las remuneraciones de la exdirectora de la CAM o los directivos de Novacaixa, ambas nacionalizadas.

Por su parte, el dirigente autonómico del PP Juan José Sanz Vitorio ha dicho que, sin perjuicio de lo que le corresponda por derecho, " en el momento económico en que vivimos, determinadas cifras producen cierto sonrojo a la ciudadanía".

Además, aunque es parlamentario es miembro del consejo de la entidad segoviana, ha dicho desconocer los términos de la salida de Escribano y ha subrayado que el caso no tiene nada que ver con la indemnización al exalcalde de León, Francisco Fernández, prejubilado de Caja España-Duero (la unión de las dos grandes cajas de la región) fruto de un acuerdo bilateral.

El acuerdo de prejubilaciones y bajas incentivadas de Bankia (entonces una unión de siete cajas lideradas por Caja Madrid y Bancaja aún sin nombre) se firmó en diciembre de 2010. La web de un sindicato ofrece una aplicación (archivo .xls) para calcular la remuneración que corresponde a cada trabajador.