Madrid ha acogido este sábado desde mediodía la primera manifestación a nivel estatal, convocada por los sindicatos docentes FETE-UGT, FE-CC.OO., ANPE, CSIF y STES-I y la asociación de padres CEAPA contra las medidas de ajuste presupuestario puestas en marcha en varias comunidades autónomas que, según denuncian, "suponen un ataque a la educación pública".

Al ritmo de tambores y en un ambiente festivo entonando varias canciones, los manifestantes con una amplía presencia de camisetas verdes se han dirigido a su destino portando pancartas de protestas contra los recortes.



Entre las pancartas de asistentes se podían leer reivindicaciones como: "Escuelas clasistas dividen", "Privatizan para endoctrinar" o "El dinero público, a escuela pública", entre otros.

Bajo el lema, 'Contra los recortes. En defensa de la educación pública', los manifestantes han recorrido el centro de la capital, desde la glorieta de Atocha hasta la plaza de Jacinto Benavente, donde está previsto que la actriz Pastora Vega lea un manifiesto.

La marcha, ha estado encabezada por los secretarios generales de los sindicatos docentes convocantes, que han estado acompañados de los dirigentes de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente.

Además, representantes de sindicatos internacionales de enseñanza de Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Grecia e Irlanda, participarán también en la protesta, que contará igualmente con la participación del secretario general y la presidenta de la Internacional de la Educación, organización que representa a 348 sindicatos de 166 países.

200 autobuses llegan a Madrid de otras comunidades autónomas

Según han informado fuentes sindicales los profesores y familias madrileñas les acompañaron docentes de varias autonomías que llegarán a primera hora de este sábado en 200 autobuses. Esta ha sido la cuarta gran manifestación celebrada en Madrid desde que se iniciara el curso escolar 2011-2012.

Los sindicatos han advertido de que no dejarán de movilizarse hasta que los gobiernos autonómicos no "rectifiquen". "No nos van a callar, ni a parar", dijo el pasado miércoles el secretario general de FE-CC.OO, José Campos, que amenazó con una huelga general de la enseñanza si persisten o se extienden estas medidas de recorte.

No obstante, los convocantes han asegurado que tras la marcha de este sábado no habrá otra hasta después de las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. Asimismo, han insistido en que sus protestas no son políticas ni responden únicamente a cuestiones laborales de los profesores, sino que tienen como objetivo la "defensa" de la enseñanza pública en España.

“Queremos sensibilizar a la sociedad y al gobierno que queda constituido a partir del 20 de noviembre“

"El objetivo es sensibilizar a la sociedad y hacer llegar al gobierno que quede constituido a partir del 20 de noviembre, que la educación debe quedar al margen de los ajustes presupuestarios que la Unión Europea exige a España como consecuencia de la crisis económica", han afirmado desde FETE-UGT.

Según las organizaciones sindicales, los recortes han sido generales, salvo excepciones, en todas las comunidades, lo que ha supuesto reajustes en las partidas presupuestarias que, en el caso de educación, "se ha traducido entre un 12 y un 15% menos".

Este reajuste supone, según sus cálculos, 13.000 contratos menos del colectivo de interinos, "además de rescindir contratos a perfiles profesionales como trabajadores sociales, seguridad de los centros, entre otros".

Este viernes, representantes de la Internacional de la Educación, que han asistido en Madrid a unas jornadas en defensa de la escuela pública, han condenado las "agresiones injustificadas y reiteradas" a la educación pública en España, no sin alertar de que estas medidas se están llevado a cabo en "muchos" países europeos.