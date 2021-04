Helle Thorning-Schmidt, la vencedora en las elecciones parlamentarias de Dinamarca, va a pasar a la historia de la socialdemocracia danesa por una paradoja: la primera mujer en acceder al poder en el país ha cerrado una década de gobierno de derechas con los peores resultados de su partido en un siglo.

Pero la notable subida en votos de "rojiverdes" y "radicales", los dos partidos más pequeños del centroizquierda, ha permitido que el centroizquierda supere al bloque de derecha, a pesar de que el Partido Liberal ganó las elecciones.

La paradoja se completa con otro dato llamativo: Thorning-Schmidt está también lejos de encajar en la imagen tradicional del líder de su partido: no creció en un barrio obrero ni proviene de una familia socialdemócrata, sino que sus padres eran de clase media-alta y votaban a la derecha o al centro-derecha.

La pequeña de tres hermanos, que a los diez se fue a vivir con su madre tras el divorcio de sus progenitores, fue la primera de la familia en ser miembro del Partido Socialdemócrata.

"Lo reconozco sin problemas. No he nacido para ser socialdemócrata, lo he elegido yo misma", admitió una vez Thorning-Schmidt, quien no se afilió al partido hasta los 27 años, después de frecuentar con asiduidad los círculos socialdemócratas en Brujas (Bélgica), en cuyo Colegio Europeo realizó un máster.

Allí fue donde conoció a quien luego fue su marido, con el que tiene dos hijas: Stephen Kinnock, hijo de Neil Kinnock, el histórico líder del laborismo británico durante la época del "thatcherismo".

Una vez acabada su licenciatura en Ciencias Políticas, trabajó varios años en la oficina de los socialdemócratas daneses en Bruselas, antes de volver a Dinamarca para casarse y trabajar como consultora para el sindicato LO, el brazo derecho de la socialdemocracia en este país nórdico.

Escaño en el Parlamento Europeo Pero se fue de nuevo de Dinamarca en 1999, cuando contra todo pronóstico logró el último escaño de su partido en el Parlamento Europeo, gracias al apoyo de la entonces eurocomisaria Ritt Bjerregaard, con quien años más tarde acabó enfrentada. De esa época le viene el apodo de "Gucci-Helle", que le puso un compañero de partido por su gusto por la ropa de diseño. Cumplida su etapa como eurodiputada, entró en la política danesa al ser elegida diputada en 2005, año en que el líder socialdemócrata Mogens Lykketoft fue derrotado por Anders Fogh Rasmussen.