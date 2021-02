La piel que habito, La voz dormida y Pa negre son las tres películas preseleccionadas para representar a España en la 84 edición de los premios de la Academia de Cine norteamericana, todas ellas participadas por TVE. La ganadora final se sabrá el día 28 de septiembre, tras una segunda ronda de votaciones de los académicos.

La terna la ha leído este miércoles en la Academia de Cine española su presidente, Enrique González Macho, y su vicepresidenta segunda, Judith Collet, quienes también han dado a conocer las preseleccionadas para los premios Ariel mexicanos, las mismas que para los Oscar.

La piel que habito es el último trabajo de Pedro Almodóvar -dos veces ganador del Oscar-, Pa negre, de Agustí Villaronga, fue la gran triunfadora de los premios Goya, con nueve estatuillas, y La voz dormida es el esperado último trabajo de Benito Zambrano, que se estrenará el 21 de octubre y antes pasará por el Festival de San Sebastián.

"Si ganamos, ganamos, pero si perdemos lo habremos hecho con un grande. Será divertido", ha dicho Zambrano tras conocer que su película ha sido preseleccionada en el Twitter de la Academia de Cine.

Por su parte, Almodóvar ha agradecido su preselección y ha dicho estar "muy contento" por formar parte de la terna y estar "en muy buena compañía". "La terna demuestra una vez más la variedad del cine español, representamos tres opciones muy distintas, aunque dos de ellas versen sobre la guerra civil, están contadas desde sensibilidades y estéticas muy diferentes", ha dicho el manchego en unas declaraciones remitidas por su productora, El Deseo.

El cineasta espera que La piel que habito se vea "beneficiada" por su preselección y ha considerado que su cinta "es a corto plazo la más favorecida, ya que está en cartel. Y también podrá verse en Estados Unidos justo dentro de un mes", a la vez que ha felicitado a sus contendientes.

Por su parte, Villaronga, que rueda en Ibiza, está "muy feliz" con su selección, según la productora de Pa negre, Isona Passola. "Estamos teniendo mucha suerte con esta película. Acaba de estrenarse en Francia con 40 copias y está funcionando muy bien, y ha gustado mucho en China y Japón, lo que demuestra que lo más local, cuando está vinculado con las emociones, atrapa a todo el mundo".

Hasta ahora, cuatro películas españolas han ganado el Oscar a mejor película de habla no inglesa. Además de Todo sobre mi madre, Volver a empezar (1982), de José Luis Garci, Belle Époque (1993), de Fernando Trueba, y Mar adentro (2004), de Alejandro Amenábar.

Además, el director manchego tuvo otras dos nominaciones a los premios de Hollywood , a m ejor película extranjera con Mujeres al borde de un ataque de nervios en 1988, y también lo estuvo con Hable con ella a mejor director. También fueron preseleccionadas aunque no nominadas por la Academia de Cine española Tacones lejanos, La flor de mi secreto y Volver.

De las tres películas preseleccionadas por la Academia española solo hay un director que sabe lo que es recoger un Oscar -incluso sabe lo que es recoger dos-, Pedro Almodóvar, que ganó la estatuilla a mejor película de habla no inglesa en 1999 con Todo sobre mi madre , y que en 2002 se llevó la de mejor guion original Hable con ella.

La candidata se presentará en Hollywood el 13 de octubre

Una vez elegida el día 28 de este mes, la cinta española que competirá por el Oscar a la mejor película extranjera en 2012 se presentará en Hollywood el próximo 13 de octubre en una proyección especial que servirá de apertura de la 17 edición de la muestra de cine español de Los Ángeles, ha confirmado la organización.

No obstante, luego habrá otra larga espera porque la Academia de Cine de Hollywood no elegirá a las películas nominadas para sus premios, entre ellas las candidatas a mejor película de habla no inglesa, hasta enero.

Será la segunda ocasión en la que la muestra de cine español de Los Ángeles, conocida como Recent Spanish Cinema, sirva de escaparate en Hollywood para la película postulada por España a los Óscar después de También la lluvia el año pasado.

En ese ciclo de cine, que tendrá lugar en el teatro Egyptian de Los Ángeles entre el 13 y el 16 de septiembre, se proyectarán también la última triunfadora de los premios Goya, Pa Negre, las comedias Primos y Carne de Neón, y los dramas No tengas miedo y Todo lo que tú quieras.

Recent Spanish Cinema, que en 2010 rindió homenaje al centenario de la Gran Vía madrileña, dedicará su próxima edición a los 25 años de los premios Goya del cine español.

El evento está organizado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura de España junto con la American Cinematheque y EGEDA.