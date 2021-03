'Contrarreloj', un homenaje a 'Regreso al futuro'

"La idea era jugar a reírnos un poco de esa tendencia tan natural como inútil del ser humano de mirar hacia el pasado y preguntarse ¿qué hubiera pasado si en vez de esto hubiera hecho aquello?" (Alejo Valdearena, Guionista argentino)

"Es la historia de Crono y su primo Gómez, que ha inventado una forma de viajar en el tiempo con algunas limitaciones: si intentan viajar un 1 de agosto, por ejemplo, solo pueden ir a otro 1 de agosto del pasado. Y el viajero toma conciencia en su propio cuerpo. En este primer libro Crono viaja para besar a la chica de sus sueños, que lo invitó, en una fiesta de su adolescencia, a encontrarse en la azotea a las 12, cita a la que Crono nunca acudió: es su gran arrepentimiento" (Pier Brito, Dibujante argentino)

Así describen sus autores Contrarreloj (Glénat) un homenaje a la trilogía de Regreso al futuro.

"Citar esa trilogía que amamos desde la infancia era una deuda de honor, asegura Alejo. Contrarreloj no existiría de no haber existido Regreso al futuro y ese hecho se refleja dentro del cómic de una manera explícita: la máquina del tiempo ha sido inventada para “corregir” un percance que tuvo lugar en un cine, mientras se proyectaba Regreso al Futuro 3".

"La primera película de Regreso al futuro para mi tiene un valor especial, comenta Brito. Es como un mecanismo de relojería. Tiene un tono como de cómic, un nivel de irrealidad caricaturesca que hace posible que uno no preste mucha atención a las posibles paradojas que surgen de una historia sobre viajes en el tiempo y se concentre en los personajes y sus relaciones, que son lo realmente importante. Es lo que quisiera que el cómic tenga en común con Regreso al futuro".

"Tenemos un auto que funciona como máquina del tiempo pero no es un Delorean, es un viejo Seat 600 , un inventor medio pirado y el vestuario de Crono, que es similar al de Michael J. Fox en la primera película, Pero estas similitudes son más bien guiños al lector, una forma de reconocer que se ha transformado en una especie de arquetipo generacional y usarlo para hablar de otra cosa: de que todos nos arrepentimos de algo , de quedarnos trabados en el pasado y no prestar atención al presente o al futuro", confiesa Brito.

"Yo disfruto de historias que transcurren en momentos que no he vivido, y espero que el lector que no vivió los 80 pueda hacer lo mismo. Claro que si has crecido en esa década hay una serie de guiños que son para ti", reafirma Brito.

Pensando en el futuro

Les hemos preguntado cuáles son sus proyectos de futuro en este complicado mundo del cómic.

"Actualmente trabajo en Tiburcio, una página de historieta que se publica en la revista dominical del diario Clarín de Argentina y en facebook (http://www.facebook.com/Tiburcioyflia). Es una serie de humor protagonizada por un niño con tendencia al monólogo interior florido. Y algún proyecto más tengo entre manos, pero aún está demasiado verde como para comentarlo", nos comenta Alejo Valdearena.

"Yo estoy trabajando en un libro, también para Glénat, con guión de Sergi Puertas. Es una historia más sci-fi, muy distinto de Contrarreloj", asegura Pier Brito.

En cuanto a dónde irían si pudieran viajar en su seiscientos temporal, se muestran bastante cautos.

"Si algo hemos aprendido de la trilogía de Zemeckis es que lo mejor es no meterse con el tiempo, afirma Alejo. Sin embargo, no creo que pudiera resistir la tentación de asomarme al viejo oeste o, incluso, de darme una vuelta por los 90 y retocar algún que otro punto poco elevado de mi temprana juventud".

"Si pudiera viajar como viaja Crono en el cómic, a otro momento de mi vida pasada, no cambiaría nada, asegura Pier Brito. Todo lo que ha pasado me ha traído a este momento y este momento me gusta, así que no me animaría a cambiar mucho. Y si pudiera viajar a cualquier momento de la historia elegiría ir a la prehistoria, ver como vivían los primeros seres humanos, como era el mundo en ese momento pre-civilizacion".

De momento todos tendremos que conformarnos con viajar en este magnífico vehículo temporal junto a los protagonistas de este divertido cómic, Contrarreloj.