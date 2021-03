La Academia de la Televisión de EEUU anuncia este jueves la lista de nominados para la 63 edición de los premios Emmy en la que todo apunta a que las series Boardwalk Empire y Game of Thrones se estrenarán como contendientes a mejor drama, aunque la favorita es Mad Men, ganadora los tres últimos años.

La organización de esos galardones, considerados los Óscar de la pequeña pantalla, desvelará el nombre de los candidatos en una ceremonia que tendrá lugar en el teatro Leonard H. Goldenson, en la sede de la Academia en Hollywood, y que comenzará a las 5.40 de la mañana hora local de Los Ángeles (14.40 hora peninsular española).

El breve acto de nominaciones será presentado por los actores Melissa McCarthy (Mike & Molly) y Joshua Jackson (Fringe), junto con el presidente de la entidad, John Shaffner.

Nuevamente la serie Mad Men, ganadora como mejor drama durante los últimos tres años y favorita a repetir triunfo en 2011 según los analistas, es una de las apuestas seguras en esa categoría en la que The Good Wife parece tener también garantizada una nominación.

Ante la ausencia de Lost y Breaking Bad, las últimas grandes producciones del canal de cable HBO Boardwalk Empire y Game of Thrones tienen muchas probabilidades de debutar en la disputa de mejor drama tras lo exhibido en sus primeras temporadas en emisión. Las otras dos vacantes (en los Emmy se eligen 6 nominados para sus 10 categorías principales) podrían ir a parar a Friday Night Lights, Fringe o Dexter, según reflejan los pronósticos de los expertos.

Al igual que ocurre con Mad Men, la ganadora el año pasado del Emmy a la mejor comedia, Modern Family parte con ventaja en las quinielas para revalidar su corona y, salvo gran sorpresa, estará nominada nuevamente mañana, lo mismo que 30 Rock, triunfadora en los Emmy en 2007, 2008 y 2009.

Otra de las producciones que parece abonada a las nominaciones es la comedia musical juvenil Glee, así como The Big Bang Theory, mientras que lista de seis candidatas se podría completar con The Office, Parks and Recreation, Nurse Jackie o The Big C.

¿El año de Jon Hamm?

En el campo interpretativo, éste podría ser el año de Jon Hamm, protagonista de Mad Men, nominado al Emmy desde 2008 y que hasta ahora ha visto como Bryan Cranston se imponía una y otra vez por Breaking Bad.

Sin Cranston en las quinielas, Hamm parece tener el terreno despejado, si bien medirá sus opciones con toda probabilidad con actores que han dado mucho que hablar con sus últimos papeles, tal es el caso de Steve Buscemi (Boardwalk Empire) o Timothy Olyphant (Justified). Kyle Chandler por Friday Night Lights y los eternos candidatos Hugh Laurie (House) y Michael C. Hall (Dexter) completarían el grupo de nominados en el que se podría colar Sean Bean por Game of Thrones.

Julianna Margulies es la actriz a seguir en la categoría de interpretación protagonista femenina en drama por The Good Wife en la que Kyra Sedgwick buscará repetir su victoria de 2010 por The Closer. Elisabeth Moss (Mad Men) es otra de las llamadas a competir por el Emmy con Margulies, lo mismo que Connie Britton (Friday Night Lights) y Katey Sagal (Sons of Anarchy), a las que podrían sumarse Melissa Leo (Treme), Anna Torv (Fringe) o Anna Paquin (True Blood).

En el registro cómico, se podría ver nuevamente un pulso en la categoría masculina entre el ganador de 2010 Jim Parsons (The Big Bang Theory) y su predecesor los años anteriores Alec Baldwin (30 Rock), una pugna en la que Steve Carell aparece como tercero en discordia por The Office. Matthew Morrison de Glee, Joel McHale (Community), Rob Lowe (Parks and Recreation), Louis C.K. (Louie) y Matt LeBlanc (Episdoes), entran también en las quinielas.

Por parte femenina, Edie Falco (Nurse Jackie) tendrá difícil repetir el éxito de 2010 frente a previsibles candidatas como Amy Poehler (Parks and Recreation), Tina Fey (30 Rock), o Laura Linney (The Big C). Toni Collette parece otra nominada segura por The United States of Tara, lo mismo que Lea Michele por Glee.

La colombiana Sofía Vergara está llamada a conseguir su segunda nominación a un Emmy por Modern Family y el venezolano Edgar Ramírez está entre los posibles candidatos como mejor actor de película o miniserie por Carlos.

La gala de entrega de la 63 edición de los premios Emmy será en el teatro Nokia de Los Ángeles el próximo 18 de septiembre.