El ministro de Fomento, José Blanco, ha afirmado que, aunque la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, ha señalado que durante esta legislatura no se subirán los impuestos, el PSOE podría planteárselo en un "futuro" para incluir una modificación fiscal para las rentas más altas en su programa electoral.

"Si la señora Salgado está diciendo que en esta legislatura no se va a hacer, eso no quiere decir que el PSOE no pueda reflexionar y hacer planteamientos a futuro en su programa electoral", ha remarcado, para después subrayar que cuando se pide austeridad se pide "para todo el mundo".

Blanco ha insistido en que la clave está en buscar un equilibrio que estimule el crecimiento, a la vez que ha destacado que con los 55 millones que se recaudarían con esta medida se podría "pagar la dependencia de muchas personas".

Preguntado por su idea de subir los impuestos con el fin de mejorar las infraestructuras españolas, el titular de Fomento se ha referido a la Euroviñeta, el tributo que ya pagan en países como Alemania y Suiza los transportistas por circular por las carreteras, y que entrará en vigor el próximo 1 de enero en Francia.

"España tendrá que implantar la Euroviñeta, que se hará de forma gradual y no de aquí a las elecciones generales, sino en la próxima legislatura, y eso tendrá un sentido ecológico y permitirá que quien más deteriora nuestras carreteras pueda contribuir también a su conservación", ha subrayado, tras remarcar que España invierte al año 2.000 millones de euros en conservar sus carreteras y redes ferroviarias.