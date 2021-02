19.30 Hasta aquí, este minuto a minuto de la boda real monegasca. Pueden seguir toda la información de la ceremonia y el banquete en nuestro especial. Muchas gracias por seguirnos.

19.23 En estos momentos, los novios están en la sesión de fotos oficial.

19.12 Ya apenas quedan invitados en el interior del Palacio. La mayoría ha regresado al hotel para descansar un poco y cambiarse de ropa para el banquete oficial y el baile que se celebrarán en torno a las 21.00 en la Ópera Garnier y las terrazas del casino. El menú corre a cargo del chef francés Alan Ducasse y os adelantamos que veremos a Charlene vestida de nuevo de Armani. A la medianoche un espectáculo de fuegos artificiales pondrá fin al día más importante del soberano monegasco y la princesa.

19.00 El belga Philippe Gilbert, que ha ganado la primera etapa del Tour de Francia, dedica el maillot amarillo que consiguió a los Príncipes de Mónaco, que esta tarde contrajeron matrimonio religioso. "Estuve hace unos días en el Principado y les dije que si lograba la victoria hoy se lo dedicaría", ha afirmado, según informa la agencia Efe.

18.58 Los novios se besan a la salida de la iglesia, adornada con dos parterres de flores que forman la bandera de Mónaco y la de Sudáfrica. Muchisima gente ondea banderas del país de Charlene a lo largo del recorrido.

18.55 El sonido de las gaitas reciben a los novios a la salida de la iglesia. Hace 55 años, la princesa Grace Kelly también ofreció su ramo de novia a Santa Devota.

18.54 La novia da un paso y se queda sola ante la imagen de la virgen, a la que ofrece el ramo, cumpliendo con la tradición.

18.53 Tras la interpretación del coro, el párroco de Santa Devota, Fabrice Gallo, lee una oración en honor a los novios.

18.49 Charlene se emociona y rompe a llorar. El príncipe Alberto la consuela. Los monegascos siguen la ofrenda a través de una pantalla de televisión gigante en el exterior de la iglesia.

18.45 La mayoría del público se ha agolpado al final del recorrido. Acaban de llegar los novios a la Iglesia de Santa Devota.

18.38 Poca gente en el recorrido. Mónaco no tiene más de 30.000 habitantes y la mayoría se ha concentrado en el palacio y en la Iglesia de Santa Devota, a donde los novios se dirigen.

18.37 Mientras los novios se dan un baño de multitudes, los invitados abandonan el palacio. Ahora se irán a descansar y a cambiarse de ropa para el banquete oficial de esta noche.

18.35 El príncipe Alberto se ha puesto la gorra de coronel. Se suben al coche descapotable en el que van a realizar el recorrido nupcial por las calles de Mónaco. Es un Lexu LS600H azul marino. Ha costado meter la larga cola de la novia en el vehículo. Mira el mapa del recorrido.

18.33 Los recién casados son recibidos con aplausos en la plaza del Palacio, donde están el resto de invitados, unos 3.500 invitados. Lluvia de pétalos blancos.

18.30 Ha tenido que pasar más de una hora para ver a Charlene disfrutar del día más importante de su vida. Más relajada y sonriente, saluda a los invitados junto a su marido.