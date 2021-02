En un lado del canal -y el océano- los tabloides británicos y los medios estadounidenses, epatados con la reacción de ciertos elementos de la clase política francesa tras la detención en Nueva York por agresión sexual de uno de sus más destacados representantes, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn.

En el otro, concentrados a las orillas del Sena, los políticos pero también los periodistas franceses, puestos ante el foco de una cultura de ocultación de los líos de faldas de sus líderes, que responden con la acusación del linchamiento público del líder socialista, esposado ante los focos de todo el mundo pese a que aún no se ha presentado ningún cargo contra él.

Hasta tal punto era un tema sabido que el propio Strauss-Kahn se permitía hace unas semanas en declaraciones off the record al periódico de Quatremer decir: " Sí, me gustan las mujeres, ¿y qué? " y se preciaba incluso de que "durante años ha habido fotos de una gigantesca orgía, pero nunca las hemos visto publicadas".

¿Cultura machista?

Y he aquí, el otro 'punto negro' que el caso Strauss-Kahn ha dejado en evidencia y que resume el prestigioso periodisra Edwy Panel, antiguo director del diario Le Monde y fundador de Mediapart.

"La prensa francesa está muy atrasada en sacar a la luz una sociedad dominada por hombres blancos que sacralizan el poder, con prejuicios dominantes y que minimizan la violencia contra las mujeres", señala.

Por ejemplo, las asociaciones feministas han deplorado que en Francia se hable más de los sentimientos de humillación de Strauss-Kahn esposado que de lo que ha podido sentir la mujer que ha presentado la denuncia.

"Cada año (en Francia), 75.000 mujeres son víctimas de violación. Sólo el 10% de ellas denuncia", han denunciado.

¿Eso supone que a partir de ahora la prensa francesa debería imitar a sus vecinos anglosajones? En palabras al New York Times, Haski advierte: "Si Strauss-Kahn tieen una amante, no me importa. Si ha hecho algo más serio que puede afectar a su capacidad como personaje pública es ahí donde se debe cruzar la línea. No hemos hecho bien nuestro trabajo con Strauss-Kahn pero lo que temo es que este escándalo nos lleve a la política de alcoba, algo que odiaría".