El jefe de Estado de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ha lanzado una severa advertencia al país al pedirle que deje "de vivir por encima de sus posibilidades" ya que, de lo contrario, sus problemas financieros no remitirán pese a la ayuda externa.

Así lo ha señalado Cavaco Silva durante una intervención pública televisada, la primera desde que el equipo conjunto de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmara con las autoridades lusas el acuerdo que recoge las condiciones a las que se compromete Portugal a cambio del rescate financiero, valorado en 78.000 millones de euros.

"La ayuda no representa un cheque en blanco de Europa y las instituciones internacionales. El compromiso asumido constituye una oportunidad temporal, que no es gratuita y que no se podrá repetir en los próximos años", ha subrayado el presidente luso.

Anima a consumir productos portugueses El dirigente conservador -miembro histórico del principal partido de la oposición en Portugal, el Social Demócrata- ha insistido en que el acuerdo alcanzado supone "una señal" de que es imprescindible cambiar políticas públicas, pero también "actitudes y comportamientos" de la sociedad. Entre sus recomendaciones, Cavaco Silva ha incluido que los ciudadanos prioricen la compra de productos nacionales en vez de extranjeros. "Muchos portugueses tienen que alterar sus patrones de consumo, evitando gastos superfluos e innecesarios, prefiriendo productos nacionales y reduciendo su endeudamiento; mientras que el Estado debe esforzarse en la contención de gastos", ha detallado.