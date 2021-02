El coordinador de Libertades Públicas y Justicia del PP, Federico Trillo, ha reiterado este martes que existe un "pacto" entre el principal partido de la oposición y el Gobierno para "presentar un recurso contra todas las listas" de la coalición Bildu y no solo las que se consideren contaminadas.

En declaraciones a Onda Cero, Trillo aseguró que "hay un pacto del PP con el Gobierno para presentar un recurso contra todas las listas de Bildu". En los últimos días se venía debatiendo sobre qué alcance tendrían las acciones legales contra la coalición electoral abertzale y si se impugnarían todas sus candidaturas o sólo las claramente contaminadas por el partido de Arnaldo Otegi.

El responsable de Justicia de los populares indicó que "los informes de la Guardia Civil y de la Policía demuestran que las candidaturas (de Bildu) son montajes estratégicos dirigidos por ETA".

Respecto a las desavenencias surgidas en las últimas semanas entre el PP y el Ejecutivo respecto a la política antiterrorista, Trillo destacó la importancia de que "el objetivo de derrotar a ETA sigue vivo".

Por otra parte, Trillo se refirió al hecho de que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, haya destacado que en las listas del PP en esta comunidad autónoma no ha imputados por corrupción. Según el responsable de Justicia del PP, la mandataria madrileña no incide en este punto "para quemar al compañero", en referencia a que el presidente valenciano, Francisco Camps, sí lleve en sus candidaturas electorales a investigados por los tribunales.

Sobre la fuga del etarra Antonio Troitiño y si debía haber estado vigilado, el dirigente de los populares se preguntó "para qué está el CNI y el Ministerio del Interior si no es para vigilar a un etarra que ha sido puesto en libertad de forma controvertida".

Jáuregui, no conoce el acuerdo

El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, precisó este martes que la impugnación de listas electorales de Bildu responderá a "fundamentos jurídicos" y no a "acuerdos políticos".

En los pasillos del Senado, Jáuregui respondió así a las advertencias de varios dirigentes del PP en el sentido de que el acuerdo con el Gobierno implica la impugnación de todas las listas en bloque.

"No conozco ese acuerdo", aseguró el ministro, para quien esa impugnación "no es un problema de acuerdos políticos, es un problema de fundamentos jurídicos".

A partir de la información proporcionada por las fuerzas de seguridad, Jáuregui subrayó que la resolución de la Abogacía y de la Fiscalía se materializarán "en pocos días".

En todo caso, advirtió que ningún acuerdo político puede "violentar la esencia del informe jurídico previo" y por ello se impugnarán las listas en las que haya "fundamentos jurídicos suficientes como para ser apreciados por un tribunal".

Sobre esa premisa, Jáuregui alertó al PP de que "no conviene sembrar la desconfianza sobre la acción del Gobierno" porque no se corresponde con la unidad de la estrategia contra el terrorismo y porque "no hay ninguna razón para desconfiar de que el Gobierno hará lo que debe y los tribunales decidirán lo que corresponde".

"Estamos muy cerca" del final de la violencia y avanzando hacia ese objetivo "más que nunca", y por ello el ministro considera que no es "oportuno, ni justo ni leal poner en cuestión" ese camino.