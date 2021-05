Eddie Campbell: "No creo que vuelva a trabajar con Alan Moore"

Famoso por dos sus colaboraciones con Alan Moore (From Hell (Desde el infierno) y Serpientes y escaleras) y ganador de casi todos los premios de la industria (Eisner, Ignaz y Harvey), Eddie Campbell es una de las estrellas indiscutibles del esta edición del Salón del cómic de Barcelona donde ha presentado el libro Black Diamond, agencia de detectives (Astiberri), en el que adapta un guión cinematográfico de Gaby Mitchell, que no se ha rodado.

Una historia trepidante que nos devuelve la emoción de las películas de asaltos a trenes.

"Queríamos hacer la novela gráfica para recaudar el dinero para luego producir la película. Yo acepté con la condición de aportar ideas mías. Básicamente es una combinación de western y el género de gángsters. Y me permitía plasmar esa época del 1899, cuando transcurre la acción. "

Campbell confiesa que le gustan las historias de época como esta o From hell: "Que ambas historias transcurran en la misma época es una coincidencia, pero es verdad que pertenezco un poco al pasado. Cuando era pequeño no quería ser un astronauta sino un cowboy, adoraba los westerns, el siglo XIX es mi época favorita para dibujarla"

Campbell nos comenta que para este proyecto de época se documento bastante, pero al final se guió por las sensaciones: "ovtuve muchas fotos y compré libros de fotografías de Chicago del siglo XIX, pero cuando miras mis dibujos no sabrás nunca cómo funciona una locomotora, se podría decir que es como mirar las pinturas de los impresionistas de la época como Claude Monet . Cuando miras sus cuadros con estaciones de tren no ves detalles, sino el humo, la luz... las ilusiones ópticas".

"Alan Moore es un genio peludo"

En sus premiados libros autobiográficos como Alec I y 2 o El destino del artista (editados por Astiberri), Campbell repasaba su vida y hacía un agudo análisis del arte y los artistas. "Mi conclusión es muy pesimista, hoy en día el papel del artista en la sociedad casi ha desaparecido. Ahora los héroes son celebridades de la tele que no hacen nada, solo son famosos por sí mismos, no por su obra".

Entre esos artístas destaca a Alan Moore: "Es un genio peludo", bromea.

Sin embargo, aunque su obra más conocida la ha creado en colaboración con Moore, (From Hell, Desde el infierno) (Planeta DeAgostini), en la que invirtieron 10 años, no cree que vuelva a colaborar con él. "No, no creo que volvamos a trabajar juntos, hemos hecho dos obras y fue muy especial, maravillosa, pero no creo que repitamos.

Campbell trbaja actualmente en una obra sobre el dinero: "Un libro fantástico y horrible al mismo tiempo. Son mis observaciones sobre la crisis mundial y lo que significa el dinero para diferentes personas".